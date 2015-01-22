Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Имеет ли значение размер влагалища?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Организм женщин довольно сложно устроен. Размеры влагалища, как и полового члена у мужчин сугубо индивидуальны. Каждая женщина рождается с уникальными половыми органами и размер влагалища зависит только от строения внутренних половых органов и генетических особенностей.

Влагалище имеет свойство растягиваться, в процессе возбуждения. Это происходит из-за прилива крови в тазовой области, вследствие чего мышцы становятся более эластичными, пишет sex-news.ru.

Занимаясь сексом с одним партнером, влагалище имеет свойство принимать форму подходящую для члена именно этого партнера. При растягивании мышц, влагалище в любом случае обхватывает пенис плотно.

В течении жизни, глубина влагалища может меняться. Это зависит от количества родов, или травм. В процессе рождения ребенка мышцы подвергаются наибольшему растяжению, и не всегда потом они сокращаются до первоначальной формы. В процессе секса, если мышцы влагалище не обхватывают пенис плотно, могут возникнуть проблемы с половой чувствительностью.

Эту проблему можно исправить упражнениями Кегеля. Регулярные тренировки и возможно смена поз, помогут укрепить мышцы и научиться достигать яркого оргазма.

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