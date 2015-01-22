Имеет ли значение размер влагалища?

Влагалище имеет свойство растягиваться, в процессе возбуждения. Это происходит из-за прилива крови в тазовой области, вследствие чего мышцы становятся более эластичными, пишет sex-news.ru.

Занимаясь сексом с одним партнером, влагалище имеет свойство принимать форму подходящую для члена именно этого партнера. При растягивании мышц, влагалище в любом случае обхватывает пенис плотно.

В течении жизни, глубина влагалища может меняться. Это зависит от количества родов, или травм. В процессе рождения ребенка мышцы подвергаются наибольшему растяжению, и не всегда потом они сокращаются до первоначальной формы. В процессе секса, если мышцы влагалище не обхватывают пенис плотно, могут возникнуть проблемы с половой чувствительностью.

Эту проблему можно исправить упражнениями Кегеля. Регулярные тренировки и возможно смена поз, помогут укрепить мышцы и научиться достигать яркого оргазма.