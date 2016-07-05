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Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сексуальность и харизма – это не всегда врожденные качества, иногда их удается развить осознанно. Если тебе хотелось бы получать больше внимания от противоположного пола или просто стать более уверенной в своей привлекательности, возьми на заметку наши легкие секреты, которые на самом деле работают. Самое приятное, что они не предполагают похудения или, скажем, копирования кого-то из селебрити – только ты и твоя уникальность!

Всегда поддерживай зрительный контакт

Не бойся смотреть людям в глаза - это не только повысит твою собственную уверенность, но и продемонстрирует ее окружающим. А, как известно, уверенность – самое соблазнительное качество для девушки, пишет Mixnews.ru.

Сфокусируйся на динамической привлекательности

Физическая красота важна, но когда речь заходит о сексуальности, на первый план выходят эмоциональные проявления привлекательности – жесты, улыбка, язык тела. Учись говорить глазами, чаще улыбайся и ходи медленнее – уровень внимания парней к тебе от этого резко возрастет.

Тренируй чувство юмора

Вторым по счету сексуальным качеством после уверенности в себе мужчины считают живое чувство юмора, поэтому не стесняйся шутить и смеяться над его шутками в компании.

Сделай укладку

Большинство девушек знает: если волосы выглядят плохо, то и настроение не самое лучшее. Но стоит сходить в салон, сделать красивую укладку, как уверенность в себе моментально взлетает до небес. Мораль здесь такова: не отказывай себе в походе к любимому мастеру, особенно, если в этот день мечтаешь встретить того самого, единственного.

Покажи запястья

Подчеркнуть тонкие запястья браслетом или подвернуть рукава любимой рубашки стоит по нескольким причинам: во-первых, это красиво, а во-вторых, точки на запястьях источают феромоны, на которые так реагирует противоположный пол.

Носи красное

Результаты многочисленных исследований показали, что красное платье, помада или блуза многократно усиливают твою сексуальную привлекательность, так как традиционно ассоциируются у мужчин со страстью и жизнелюбием.

Купи красивые туфли

Нужен быстрый способ почувствовать себя сексуальной? Просто смени привычные кеды на шпильки, в идеале, на лодочки бежевого цвета. Этот прием сразу же визуально удлинит твои ноги, сделает походку более плавной и женственной, не говоря уже о том, что парни всегда замечают девушек на высоких каблуках.

Будь доброй

Какой бы красивой и соблазнительной ты ни была внешне, если от тебя исходят флюиды злости, агрессии и высокомерия, ни один нормальный мужчина не подойдет к тебе ни на шаг. Мы не говорим о том, чтобы пресмыкаться перед кем-то, просто советуем быть доброй по отношению ко всем, кого встречаешь на своем пути – официантам, родителям, друзьям и даже прохожим.

Меньше текста

Иногда несколько секунд молчания производят более сильный эффект, нежели тысяча слов – уж прости за такую банальность. Тем не менее, это правда: знакомясь с мужчиной, не спеши сразу же изливать ему душу и рассказывать ВСЕ подробности из своей жизни. Чем меньше он сможет о тебе узнать, тем больше будет стараться это сделать.

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