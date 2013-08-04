Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

Почившая считалась одной из самых плодовитых матерей в мире. Официального подтверждения количества детей палестинки при этом не обнаружено, сообщает Khaleej Times. Отметим, что в Книге рекордов Гиннесса почетное место самой плодовитой матери занимает жена русского крестьянина Федора Васильева.

В XVIII веке она тоже родила своему мужу 69 детей. Считается, что женщина 16 paз родила двoйню и семь paз – тpoйню, а четырежды она смогла родить сразу четверых младенцев.

Примечательно, что от второго брака у Федора Васильева появилось еще 18 детей. Таким образом у него было 87 отпрысков, но и этого не хватило ему для установления мужского рекорда.