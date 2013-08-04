Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж, передают Dni.

Почившая считалась одной из самых плодовитых матерей в мире. Официального подтверждения количества детей палестинки при этом не обнаружено, сообщает Khaleej Times. Отметим, что в Книге рекордов Гиннесса почетное место самой плодовитой матери занимает жена русского крестьянина Федора Васильева.

В XVIII веке она тоже родила своему мужу 69 детей. Считается, что женщина 16 paз родила двoйню и семь paз – тpoйню, а четырежды она смогла родить сразу четверых младенцев.

Примечательно, что от второго брака у Федора Васильева появилось еще 18 детей. Таким образом у него было 87 отпрысков, но и этого не хватило ему для установления мужского рекорда.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдетиженщинароды
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:43
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет
14:27
Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин
14:17
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив
14:00
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
13:41
Как сделать печенье на кокосовом масле
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
11:33
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
19:41
Имеет ли значение размер влагалища?
19:16
Светский этикет: что надеть на бал?
18:43
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют
18:18
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты
18:07
Самые распространенные вопросы мужчин о сексе с женщиной и ответы на них
17:50
Весенний салат с курицей и грушей
17:30
Видео: смотрите, как менялись свадебные прически за последние сто лет
17:14
Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса
16:49
Спешите! Объявлен кастинг на конкурс «Мисс весна 2017»
16:33
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»

Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

2. мар
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
Самые читаемые
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(1)
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
На каких женщинах женятся современные мужчины
Без срока годности: 11 продуктов, которые не портятся!
Топ комментариев
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкидетиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемырецептспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной (1)

Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети

Видео: зажигательная лезгинка Навки и Кадырова бьет рекорды просмотров в Сети (2)

Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?

Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?

14:54
Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только 2% людей
14:28
Ваня, Саша и Сережа возвращаются: смотрите первые проморолики «Прожекторперисхилтон»
14:17
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив
13:26
Актриса Джейн Фонда назвала себя жертвой сексуального насилия
Rus.Postimees.eeЦеликом
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?

Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет? (1)

Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа

Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа

Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию

Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию

14:47
Картина дня: подростковые самоубийства, раскол в стане центристов и обвинения МИД России
14:42
10 фактов о перелетах на самолете, которые знают только два процента людей
14:37
Потерявший сознание во время матча Фернандо Торрес успокоил болельщиков
14:29
В Финляндии началась забастовка работников авиационной отрасли: возможны задержки авиарейсов
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees