Четыре главных мифа о свойствах чернослива

Чернослив вызывает диарею. Сливы известны своим натуральным слабительным эффектом, они способствуют нормальной работе кишечника. Их рекомендуется употреблять при запорах, но это не значит, что они вызывают диарею.

Напротив, умеренное и регулярное употребление чернослива сделает стул стабильным.

Чернослив опасен для диабетиков. Непереработанные, неподслащенные сливы обладают низким гликемическим индексом и высоким содержанием диетических волокон. Чернослив - отличный источник энергии, но он не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Впрочем, для диабетиков необходима умеренность в питании, и это касается слив.

Чернослив полезен только для пожилых. Сливы насыщены многочисленными витаминами и минералами, калием и диетическими волокнами, а также антиоксидантами. Их с одинаковой пользой могут употреблять как дети, так и пожилые люди.

Исследования показывают, что суточной рекомендованной дозой слив является 100 г (10-12 ягод). Эта дозировка поддержит здоровье костей, пищеварительной системы и даже зубов мужчин и женщин всех возрастов. Используйте сливы для приготовления разных блюд.

Чернослив нужно есть только зимой. Сливы и чернослив можно и нужно употреблять круглый год. Еще раз скажем, что это один из самых ценных продуктов для здоровья кишечника. Наряду с орехами сливы являются частью самой полезной в мире средиземноморской диеты, которая также включает оливковое масло, другие фрукты и овощи, а также морепродукты.