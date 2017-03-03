Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Автор фото: Максим Тооме

"Главное в весеннем макияже – это нежное покрытие для лица: воссоздаем эффект «кожи ребенка», удаляя с лица следы недосыпа и стресса после долгой зимы и, конечно, прячем усталость. На рынке появилось множество основ под макияж с мельчайшими светоотражающими частичками перламутра, которые успешно корректируют и выравнивают цвет лица. Если ваша кожа не имеет дефектов, можно базу закреплять пудрой и делать дальнейший макияж. Если нужно покрытие более плотное – используйте тональные средства в виде флюидов. Хорошо использовать те, в которых есть защита от солнца от SPF18 или выше по необходимости. Также хорошо наличие защиты от свободных радикалов.

Добавляем корректор на центральную часть лица и аккуратно растушевываем. Закрепляем макияж рассыпчатой пудрой, которую можно наносить на все лицо, выравнивая цвет и матируя поверхность.

Ирэн Чуприяновская/ Максим Тооме

Бронзовый загар не выходит из моды. Создать иллюзию того, что вы уже отдыхали у моря, можно с помощью бронзовой пудры, придавая при этом лицу форму и свежесть. Добавьте нежные румяна на свой вкус: розовые или коралловые, кремовые или компактные.

Мода на широкие брови не сдает позиции, а подрисовывая необходимое, вполне можно создать модную форму, подходящую к вашему типу лица.

Модные дизайнеры предлагают в этом сезоне: серо-коричневую, шоколадно-бронзовую гамму, а также сочные зеленые, розовые и лиловые оттенки для макияжа глаз.

На рынке появился большой ассортимент кремовых теней, которые удобно растушевываются и идеально держатся на подвижном веке до 16 часов. Идеальный вариант для вечернего выхода и ежедневного использования! В этом сезоне в моде стрелки от классических до широких и от чёрных до цветных. Хорошо в последнем случае совмещать цвет стрелок и туши для более яркого эффекта. В этом сезоне в моде синяя и фиолетовая.

Выбирая цвет для губ, отдайте предпочтение коралловому, он подчеркнет индивидуальность и сделает образ игривым. И обязательно найдите свой малиновый оттенок, подходящий вашему типу, и тогда макияж будет выполнен по всем правилам этого сезона. Подойдут и более нежные варианты покрытия для губ – блески, масла и лаки, придающие объем и максимальный комфорт на долгое время.

Автор фото: Максим Тооме и Мария Мисевичене

Но главное: весенний макияж – это свежесть и нежность. Солнышка стало больше, а это значит, нужно поменять не только шубу на облегченное польто, но и макияж должен быть полупрозрачным, свежим и, конечно, радовать обладательницу и окружающих. Впускайте весну и красоту в свою жизнь.

Также рада пригласить всех в мир красоты в Kaubamaja 8 марта c 14.00 до 19.00 в боксе YSL. В этот прекрасный день будет возможность сделать при покупке наших изделий гравировку в подарок. Порадуйте себя и своих близких эксклюзивными подарками!"