Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Началась весна, и каждая девушка задумывается о том, что актуально в макияже. Модные журналы пестрят удивительными и яркими акцентами. Как сделать макияж, чтобы выглядеть свежо и, конечно, модно? По словам международного визажиста фирмы YSL, в Прибалтике в этом году естественность остается все так же востребованной. Мы раскроем карты и познакомим читательниц с актуальными тенденциями в весеннем макияже, чтобы помочь любой девушке создать ультрамодный образ.

Автор фото: Максим Тооме

"Главное в весеннем макияже – это нежное покрытие для лица: воссоздаем эффект «кожи ребенка», удаляя с лица следы недосыпа и стресса после долгой зимы и, конечно, прячем усталость. На рынке появилось множество основ под макияж с мельчайшими светоотражающими частичками перламутра, которые успешно корректируют и выравнивают цвет лица. Если ваша кожа не имеет дефектов, можно базу закреплять пудрой и делать дальнейший макияж. Если нужно покрытие более плотное – используйте тональные средства в виде флюидов. Хорошо использовать те, в которых есть защита от солнца от SPF18 или выше по необходимости. Также хорошо наличие защиты от свободных радикалов.

Добавляем корректор на центральную часть лица и аккуратно растушевываем. Закрепляем макияж рассыпчатой пудрой, которую можно наносить на все лицо, выравнивая цвет и матируя поверхность.

Ирэн Чуприяновская/ Максим Тооме

Бронзовый загар не выходит из моды. Создать иллюзию того, что вы уже отдыхали у моря, можно с помощью бронзовой пудры, придавая при этом лицу форму и свежесть. Добавьте нежные румяна на свой вкус: розовые или коралловые, кремовые или компактные.

Мода на широкие брови не сдает позиции, а подрисовывая необходимое, вполне можно создать модную форму, подходящую к вашему типу лица.

Модные дизайнеры предлагают в этом сезоне: серо-коричневую, шоколадно-бронзовую гамму, а также сочные зеленые, розовые и лиловые оттенки для макияжа глаз.

На рынке появился большой ассортимент кремовых теней, которые удобно растушевываются и идеально держатся на подвижном веке до 16 часов. Идеальный вариант для вечернего выхода и ежедневного использования! В этом сезоне в моде стрелки от классических до широких и от чёрных до цветных. Хорошо в последнем случае совмещать цвет стрелок и туши для более яркого эффекта. В этом сезоне в моде синяя и фиолетовая.

Выбирая цвет для губ, отдайте предпочтение коралловому, он подчеркнет индивидуальность и сделает образ игривым. И обязательно найдите свой малиновый оттенок, подходящий вашему типу, и тогда макияж будет выполнен по всем правилам этого сезона. Подойдут и более нежные варианты покрытия для губ – блески, масла и лаки, придающие объем и максимальный комфорт на долгое время.

Автор фото: Максим Тооме и Мария Мисевичене

Но главное: весенний макияж – это свежесть и нежность. Солнышка стало больше, а это значит, нужно поменять не только шубу на облегченное польто, но и макияж должен быть полупрозрачным, свежим и, конечно, радовать обладательницу и окружающих. Впускайте весну и красоту в свою жизнь.

Также рада пригласить всех в мир красоты в Kaubamaja 8 марта c 14.00 до 19.00 в боксе YSL. В этот прекрасный день будет возможность сделать при покупке наших изделий гравировку в подарок. Порадуйте себя и своих близких эксклюзивными подарками!"

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАkaubamajayslвкусдевушкажурналыкожамакияжнежностьсделаетусталость
По теме
Видео: делаем весенний макияж

Видео: делаем весенний макияж

Пришла весна, и самое время немного освежить свой ежедневный макияж.
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:23
Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая
15:46
Фастфуд в рационе девочек подростков грозит скорым раком груди
15:23
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
15:09
Четыре главных мифа о свойствах чернослива
14:43
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет (1)
14:27
Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин
14:17
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив (1)
14:00
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
13:41
Как сделать печенье на кокосовом масле
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
11:33
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
19:41
Имеет ли значение размер влагалища?
19:16
Светский этикет: что надеть на бал?
18:43
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют
18:18
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты
18:07
Самые распространенные вопросы мужчин о сексе с женщиной и ответы на них
17:50
Весенний салат с курицей и грушей
Все новости
ФэшнЦеликом
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»

Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

2. мар
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
Самые читаемые
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(1)
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(3)
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив(1)
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(3)
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемыпродуктырецептспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной (1)

Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

Кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»? Смотрите на всех финалистов Eesti Laul!

16:17
Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши
15:54
Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!
15:09
После сумасшедших рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной
14:54
Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только 2% людей
Rus.Postimees.eeЦеликом
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Полиция: объявленный в розыск Калев найден в торговом центре в Ласнамяэ

Полиция: объявленный в розыск Калев найден в торговом центре в Ласнамяэ

В Австрии эстонские лыжники чудом не погибли под лавиной

В Австрии эстонские лыжники чудом не погибли под лавиной

16:24
В WADA задумались о включении кофеина в список запрещенных препаратов
16:14
Камеры на перекрестке Кристийне в первые же дни зафиксировали множество нарушений скоростного режима
16:04
Ратас: затянувшееся до утра заседание кабинета министров не говорит о кризисе
15:40
Рейтинг стран ЕС по уровню развития технологий: Эстония вошла в топ-10
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees