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Фастфуд в рационе девочек подростков грозит скорым раком груди

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Активно налегающие на пиццу, хот-доги, бургеры и тому подобное питание девочки подросткового возраста значительно чаще сталкиваются с раком груди еще до наступления 45 лет. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Жареная картошка фри, бургеры, пицца и тому подобные непременные атрибуты фастфуд сетей очень опасны для девочек подросткового возраста, как выяснили ученые из США. Этот тип питания существенно увеличивает риск развития предменопаузного рака груди. Именно в период подросткового возраста у девочек идет активное формирование грудной ткани, их грудные железы очень быстро развиваются, что делает их особенно уязвимыми перед определенными факторами образа жизни, сообщает Medikforum.ru.

Ученые подчеркивают, что в этой связи особенно важно для девочек употреблять много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, семечек и бобовых, стараясь избегать газированных напитков, сладостей, очищенных (рафинированных) углеводов, красного и переработанного мяса. Свои выводы исследователи сделали на основе изучения информации по 45 204 женщинам в возрасте 33-52 лет, за которыми наблюдали с 1998 года. Перед началом наблюдений все они рассказали о том, какого типа питания придерживались в школьные годы.

Тип питания каждой женщины оценивался по степени воспалительных процессов в организме, которые эта пища провоцировала. Ранее ученые разработали методику, связывающую диету с воспалительными маркерами в организме. В течение 22 лет наблюдений рак груди был диагностирован у 870 женщин в предменопаузном возрасте, а еще у 490 - в постклимактерическом периоде.

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