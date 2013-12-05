Фастфуд в рационе девочек подростков грозит скорым раком груди

Жареная картошка фри, бургеры, пицца и тому подобные непременные атрибуты фастфуд сетей очень опасны для девочек подросткового возраста, как выяснили ученые из США. Этот тип питания существенно увеличивает риск развития предменопаузного рака груди. Именно в период подросткового возраста у девочек идет активное формирование грудной ткани, их грудные железы очень быстро развиваются, что делает их особенно уязвимыми перед определенными факторами образа жизни, сообщает Medikforum.ru.

Ученые подчеркивают, что в этой связи особенно важно для девочек употреблять много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, семечек и бобовых, стараясь избегать газированных напитков, сладостей, очищенных (рафинированных) углеводов, красного и переработанного мяса. Свои выводы исследователи сделали на основе изучения информации по 45 204 женщинам в возрасте 33-52 лет, за которыми наблюдали с 1998 года. Перед началом наблюдений все они рассказали о том, какого типа питания придерживались в школьные годы.

Тип питания каждой женщины оценивался по степени воспалительных процессов в организме, которые эта пища провоцировала. Ранее ученые разработали методику, связывающую диету с воспалительными маркерами в организме. В течение 22 лет наблюдений рак груди был диагностирован у 870 женщин в предменопаузном возрасте, а еще у 490 - в постклимактерическом периоде.