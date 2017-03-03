Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин

Выставка костюмов, аксессуаров и произведений искусства из коллекции Александра Васильева (1958) знакомит зрителя с модой эпохи романтизма, одним из ярких направлений которого, в конце XVIII – первой половине XIX века, стала неоготика. Экспозиция состоит из 25 костюмов, в том числе из платьев второй половины XIX века, созданных в неоготическом стиле, и театральных костюмов, носящих отпечаток любви к Средневековью. Помимо костюмов, на выставке будут представлены портреты, иллюстрирующие развитие европейской моды в эпоху романтизма, а также многочисленные аксессуары. Именно в модных украшениях тех лет, ‒ гребнях, диадемах, ферроньерках, браслетах, пряжках для пояса, фермуарах для сумочек, выполненных из драгоценных металлов, стали и чугуна ‒ наиболее ярко отразилось модное направление неоготики.

Автор фото: Рауль Меэ

На открытие приехал и сам маэстро, который провел гостям мероприятия полуторачасовую экскурсию по выставке, рассказав наиболее интересные истории о предметах гардероба тех времен. Особое внимание он уделил популярным в то время веерам, на которых девушки записывали имена тех, с кем и когда будут танцевать на бале. Также историк моды сказал, что на балы ходили исключительно в светлых платьях и незамужние девушки, чтобы найти себе кавалера. И только на балы можно было надевать платья с короткими руками.

Автор фото: Рауль Меэ

Интересен и тот факт, что во времена эпохи романтизма женщины носили украшения из волос своих любимых родственников в знак уважения к ним. Стоит также отметить, что в ту эпоху еще не было швейных машин, так что все платья изготовлены вручную, а большинство аксессуаров сделаны из чистого золота.

Автор фото: Рауль Меэ

После выставки Александр Васильев рассказал нам поподробнее о неоготическом стиле, а также признался, в какую эпоху хотел бы жить. Кроме того, маэстро оценил внешний вид эстонских женщин.

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