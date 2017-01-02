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Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Недавно Адель, которая, как утверждает заокеанская пресса, пару месяцев назад сыграла тайную свадьбу, пережила момент настоящего ужаса: из-за пиротехнических эффектов на ее шоу едва не был серьезно ранен ее единственный сын от супруга певицы – Саймона Конески. И в этом происшествии Адель винит себя. Об этом сообщило издание mirror.co.uk

Адель, которая в настоящее время отрабатывает австралийскую часть своего мирового концертного турне, рассказала своим фанатам о потрясении, которое ей пришлось пережить из-за четырехлетнего Анджело. Все началось с того, что певица, которая просто обожает своего сына, не захотела с ним расставаться и взяла его с собой, когда отправилась в «страну кенгуру», передает Deti.mail.ru.

Она пригласила сына и на генеральную репетицию своего концерта, проходившую на стадионе в городе Перте. Все шло по плану почти до самого конца шоу, которое планировалось завершить большим фейерверком. Народу на трибунах было совсем немного – буквально несколько человек. И вот когда в небе над стадионом расцвели «огненные цветы», певица услышала испуганный крик Анджело. Мальчик громко плакал и отчаянно тер свой глаз…

«Я хотела устроить это шоу для вас – ведь все любят фейерверки. Но случилось вот что: мой сын сидел на стадионе, на репетиции. И  вдруг мне стало ясно – с Анджело что-то не так. Оказалось, что небольшой фрагмент взорвавшегося фейерверка отлетел в его сторону и попал ему прямо в глаз! К счастью, это был совсем крохотный кусочек…», - сказала певица.

Осмотревший ребенка врач заявил, что  Анджело отделался всего лишь испугом: его глаз каким-то чудом не получил серьезных повреждений. Тем не менее, Адель приняла решение впредь отменить фейерверки на своих шоу – до конца тура. Ведь, как она решила, история, происшедшая с ее сыном, вполне могла повториться еще с кем-либо из зрителей и закончиться к тому же отнюдь не так благополучно.

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