Фото: в Kaubamaja открылся корнер Lilli Jahilo

Свои принты дизайнер первым делом дигитально нарисовала на белой машине Volvo V40, так и получилось семь различных узоров, которые перешли потом и на одежду.

По словам директора по маркетингу Kaubamaja AS Бритты Ратас, они очень рады, что Лилли Яхило решила экспонировать свою новую коллекцию именно у них: «Творчество Лилли Яхило всегда было связано с романтикой и женственность, однако сейчас она показала свою новую сторону».

«Для меня честь представлять свою последнюю коллекцию в самом легендарном магазине Эстонии. Благодаря сотрудничеству с Volvo в коллекции появились очень яркие и эффектные узоры. Я хочу, чтобы в мире было больше положительных эмоций и надеюсь, что сотрудничество с Kaubamaja поможет мне в этом», - сказала дизайнер.