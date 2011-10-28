Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди

Джиллиан Джонсон родила своего сына Лэндона 5 лет назад — беременность протекала хорошо. Они с мужем тщательно готовились, много читали, посещали подготовительные курсы, пишет Soulpost.ru.

Когда ребенок родился, персонал роддома настаивал на исключительно грудном вскармливании, никаких молочных смесей — их назначали только мамам после онкологических заболеваний или пластической хирургии. Но в этом-то и была проблема.

Джиллиан уверена, что если бы она дала своему сынишке хотя бы одну бутылочку смеси, он был бы жив… Женщина вспоминает, как Лэндон постоянно «висел на груди», при этом беспрерывно плакал и мало мочился.

Уже теперь Джиллиан понимает, что он плакал, потому что был голоден и обезвожен, но консультанты по грудному вскармливанию говорили, что он отлично сосет грудь и с ним все хорошо.

Это был первый ребенок Джил, потому она не знала, на какие тревожные признаки нужно обращать внимание, и верила специалистам на слово. Только один человек сказал, что у нее могут быть проблемы с грудным молоком из-за поликистоза яичников.

Спустя всего 12 часов после того, как Джиллиан с мужем забрали малыша домой, его нашли посиневшего и без сознания, когда он заснул после очередного «кластерного кормления» — кормления по требованию.

У ребенка случился сердечный приступ на фоне обезвоживания, потому что ему не хватало материнского молока. Его пытались реанимировать и даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пульс малыша вернулся, но его мозг пострадал от долгой нехватки кислорода, так что остался сильной поврежденным.

Лэндона подключили к аппарату поддержки жизни, и спустя 15 дней его родители приняли тяжелое решение отпустить его.

Теперь, в день, когда ему могло исполниться пять лет, Джиллиан поделилась своей историей, чтобы предупредить других мам и побудить их доверять своим инстинктам.

«Лэндону исполнилось бы пять лет сегодня, если бы он был жив. Это очень сложный день. Большинство детей идут в детский сад, но не мой малыш.

Лэндон плакал. И плакал. Постоянно. Он плакал, пока я не прикладывала его к груди, я постоянно успокаивала его. Вы знали, что новорожденные не должны все время плакать? Они должны есть и спать и пачкать подгузники. Медсестры приходили и помогали его баюкать. А когда я спрашивала, почему он постоянно висит у меня на груди, мне говорили, «потому что его нужно кормить по требованию».

«Помню, что мне рассказывали на подготовительных пренатальных курсах, но я доверяла врачам и медсестрам, которые мне помогали, к тому же я отходила после кесарева сечения, и это был мой первый ребенок».

«Я даже не думала, что он был беспокойным, потому что голодал — буквально. И когда ребенок кормится только грудью, как знать, сколько молока он получает? Конечно, должны были быть грязные подгузники и набор веса, так? А какой лимит по потере веса и минимум грязных подгузников?»

Джиллиан поделилась этой историей, чтобы предупредить других мам. Действительно, как же знать, что ваш ребенок получает достаточно молока?

Вы слышите, как он глотает

Вы чувствуете, как он сосет грудь — сначала быстро, а потом медленно, в процессе кормления

Во время кормления его щечки округляются, значит они наполнены молочком

Ребенок спокойный и расслабленный во время кормления

Ребенок сам отпускает грудь, когда наедается

Губы ребенка влажные и «молочные» после кормления

Ваша грудь становится мягче после кормления, а ребенок доволен

Ваши соски выглядят более-менее одинаково после кормлений.