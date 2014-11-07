Сыр губит женщин, а йогурт — спасает

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.

Предыдущие исследования предоставили чрезвычайно противоречивую информацию относительно влияния молочных продуктов на риск развития рака груди. Результаты некоторых исследований показывают, что молоко, сыр, масло, йогурт и так далее— повышают этот риск, а итоги других свидетельствуют, что эти продукты, наоборот, способствуют его снижению, пишет Health.mail.ru.

Чтобы разобраться в этой проблеме, исследователи из Roswell Park Cancer Institute (США) проанализировали данные 2 тысяч пациенток с раком молочной железы и свыше 1200 здоровых женщин. Все участницы исследования ежемесячно детально фиксировали, какие молочные продукты они употребляют и в каких количествах.

После того, как ученые приняли во внимание множество сопутствующих факторов — возраст, индекс массы тела, наступление менопаузы, наследственную предрасположенность к раку груди и другие — оказалось, что высокое содержание молочных продуктов в рационе снижает риск рака на 15%. Причем в первую очередь эффект основан на высоком потреблении йогурта — у женщин, которые ели много этого продукта, риск рака груди был снижен на 39%. В то же время высокое потребление сыра имело прямо противоположный эффект, повышая риск на 53%.

Как отметили авторы исследования, разное влияние, которое оказывают молочные продукты на организм, связано с их составом. В них присутствуют различные биохимические субстанции, которые могут тем или иным образом действовать на механизмы развития злокачественных новообразований. В том, как и почему это происходит, ученым еще предстоит разобраться.