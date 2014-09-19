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Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если вы действительно заботитесь о своем здоровье, следующее средство является тем, что вы всегда должны иметь на расстоянии вытянутой руки.

Это один из лучших природных средств, которые может сделать чудеса для вашего здоровья. Чеснок улучшает функцию органов, очищает кровь, а также укрепляют иммунную систему вместе с кровеносными сосудами и сердцем, сообщает Trulylove.ru.

Кроме того, это замечательное природное средство для ускорения обмена веществ и содействия процессу потери веса. Это очистит ваше тело и удалит любые вредные отложения.

Рецепт

Ингредиенты:

    12 очищенных зубчиков чеснока

    ½ литра красного вина

Инструкции:

Разрезаем зубчики чеснока на куски и кладем их в банку. Затем вливаем вино. Закрываем банку и помещаем его в солнечное место в течение двух недель. Трясите банку каждый день. Через 14 дней, процедите и храните жидкость в темной стеклянной бутылке. Вы должны употреблять одну столовую ложку этого напитка три раза в день в течение месяца, затем сделайте шестимесячный перерыв.

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