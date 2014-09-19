Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Это один из лучших природных средств, которые может сделать чудеса для вашего здоровья. Чеснок улучшает функцию органов, очищает кровь, а также укрепляют иммунную систему вместе с кровеносными сосудами и сердцем, сообщает Trulylove.ru.

Кроме того, это замечательное природное средство для ускорения обмена веществ и содействия процессу потери веса. Это очистит ваше тело и удалит любые вредные отложения.

Рецепт

Ингредиенты:

12 очищенных зубчиков чеснока

½ литра красного вина

Инструкции:

Разрезаем зубчики чеснока на куски и кладем их в банку. Затем вливаем вино. Закрываем банку и помещаем его в солнечное место в течение двух недель. Трясите банку каждый день. Через 14 дней, процедите и храните жидкость в темной стеклянной бутылке. Вы должны употреблять одну столовую ложку этого напитка три раза в день в течение месяца, затем сделайте шестимесячный перерыв.