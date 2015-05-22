Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Семь до жути странных традиций, связанных с рождением ребенка

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Разве может быть в мире кто-либо ценнее собственных детей? Конечно же, нет! Поэтому нет ничего удивительного в том, что родители всячески стараются уберечь своих малышей от неприятностей. Причем очень часто они пытаются заручиться поддержкой потусторонних сил и проводят разнообразные ритуалы.

Ирландия

Ирландские молодожены сохраняют верхушку свадебного торта. Когда у них рождается ребенок, они пропитывают сохраненную часть сладости выдержанным виски и посыпают лоб малыша крошками. Кроме того, во время крещения на голову младенца льют шампанское, пишет Ofigenno.cc.

Бали

На сказочном Бали и традиции сказочные. Здесь младенец приравнивается к божеству, а поэтому ему не подобает касаться земли. Если нерадивая мамаша оставит малыша играть на полу, то выслушает в свой адрес множество упреков.

Считается, что как только ребенок дотронется до земной тверди, то сразу же станет уязвимым. Лишь на 210-й день жизни малыша проводится специальный ритуал, который знаменует переход ребенка из разряда божества в полноценного человека.

Нигерия

Если по всему миру мамы всё чаще решаются рожать на дому, то нигерийских женщин этим «ноу-хау» не удивить. Здесь издавна принято рожать дома, причем делать это в одиночку, без всякой посторонней помощи!

Впрочем, ситуация понемногу меняется к лучшему. Волонтеры из разных стран ведут просветительскую работу среди нигерийских женщин и приучают их к родам под присмотром акушера.

Гватемала

Климат в Гватемале один из наиболее жарких. И если взрослые уже привычны к высокой температуре, то для младенцев жара становится серьезным испытанием. Чтобы малыши могли нормально спать в духоте, мамы на полминуты окунают их в воду со льдом! При этом дети неистово кричат, но затем сразу же забываются сном.

Индия, Ямайка, Китай

Для нас это может показаться дикостью, но в этих странах новоиспеченным матерям с давних времен приходится съедать плаценту, оставшуюся после родов! Кстати, эта традиция успела выйти за пределы указанных стран и становится модной во всём мире. Так, Алисия Сильверстоун и Ким Кардашьян признались, что это дало им невероятный прилив сил после родов! Впрочем, они употребляли всего лишь таблетки с экстрактом плаценты.

Испания

В испанском городке Кастильо де Мурсия существует необычный ритуал, который называется Эль Колачо. Он проходит во время католического праздника Тела и Крови Христовых. Мамаши выносят на главную площадь младенцев, и через них с разбегу перепрыгивает мужчина, наряженный дьяволом! Считается, что этот ритуал уберегает детей от болезней, сглаза и злых духов.

Япония

Если у нас принято сохранять прядь волос ребенка после первой стрижки, то в Японии мамы хранят пуповины своих детей! Считается, что это усиливает связь между мамой и малышом. После родов акушерки упаковывают пуповину в специальную деревянную коробочку и торжественно вручают родителям.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвзрослыеволонтерыгватемалаиндияиспанияклиматмалышимужчинаноу-хаупереходребенокситуациятаблеткитрадицияшампанскоеямайка
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:40
Сыр губит женщин, а йогурт — спасает
18:20
Семь до жути странных традиций, связанных с рождением ребенка
18:00
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
17:56
Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже
17:38
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
17:24
Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин
17:16
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди (1)
16:45
Фото: в Kaubamaja открылся корнер Lilli Jahilo
16:23
Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая
15:46
Фастфуд в рационе девочек подростков грозит скорым раком груди
15:09
Четыре главных мифа о свойствах чернослива
14:43
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет (2)
14:27
Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин
14:17
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив (2)
14:00
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
13:41
Как сделать печенье на кокосовом масле
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
Все новости
ФэшнЦеликом
Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже

Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

2. мар
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища
Самые читаемые
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(3)
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(3)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиедевушкиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемырецептспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной

Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной (1)

16:17
Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши
15:54
Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!
15:09
После сумасшедших рейтингов снято еще два выпуска «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной
14:54
Десять фактов о перелетах на самолете, которые знают только 2% людей
Rus.Postimees.eeЦеликом
Дилемма России: чтобы быть великой, надо быть империей, а для этого надо ограничить свободы

Дилемма России: чтобы быть великой, надо быть империей, а для этого надо ограничить свободы (2)

Уличный опрос в Ласнамяэ: Михаил Кылварт - достойная замена Эдгару Сависаару?

Уличный опрос в Ласнамяэ: Михаил Кылварт - достойная замена Эдгару Сависаару?

Лавров сравнил скандал вокруг контактов администрации Трампа с Россией с

Лавров сравнил скандал вокруг контактов администрации Трампа с Россией с "охотой на ведьм"

19:06
Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии (2)
18:52
Стало известно, с кого будет взиматься плата за пользование автодорогами
18:41
Китаянка Тань Чжунъи стала шестнадцатой чемпионкой мира по шахматам
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees