Семь до жути странных традиций, связанных с рождением ребенка

Ирландия

Ирландские молодожены сохраняют верхушку свадебного торта. Когда у них рождается ребенок, они пропитывают сохраненную часть сладости выдержанным виски и посыпают лоб малыша крошками. Кроме того, во время крещения на голову младенца льют шампанское, пишет Ofigenno.cc.

Бали

На сказочном Бали и традиции сказочные. Здесь младенец приравнивается к божеству, а поэтому ему не подобает касаться земли. Если нерадивая мамаша оставит малыша играть на полу, то выслушает в свой адрес множество упреков.

Считается, что как только ребенок дотронется до земной тверди, то сразу же станет уязвимым. Лишь на 210-й день жизни малыша проводится специальный ритуал, который знаменует переход ребенка из разряда божества в полноценного человека.

Нигерия

Если по всему миру мамы всё чаще решаются рожать на дому, то нигерийских женщин этим «ноу-хау» не удивить. Здесь издавна принято рожать дома, причем делать это в одиночку, без всякой посторонней помощи!

Впрочем, ситуация понемногу меняется к лучшему. Волонтеры из разных стран ведут просветительскую работу среди нигерийских женщин и приучают их к родам под присмотром акушера.

Гватемала

Климат в Гватемале один из наиболее жарких. И если взрослые уже привычны к высокой температуре, то для младенцев жара становится серьезным испытанием. Чтобы малыши могли нормально спать в духоте, мамы на полминуты окунают их в воду со льдом! При этом дети неистово кричат, но затем сразу же забываются сном.

Индия, Ямайка, Китай

Для нас это может показаться дикостью, но в этих странах новоиспеченным матерям с давних времен приходится съедать плаценту, оставшуюся после родов! Кстати, эта традиция успела выйти за пределы указанных стран и становится модной во всём мире. Так, Алисия Сильверстоун и Ким Кардашьян признались, что это дало им невероятный прилив сил после родов! Впрочем, они употребляли всего лишь таблетки с экстрактом плаценты.

Испания

В испанском городке Кастильо де Мурсия существует необычный ритуал, который называется Эль Колачо. Он проходит во время католического праздника Тела и Крови Христовых. Мамаши выносят на главную площадь младенцев, и через них с разбегу перепрыгивает мужчина, наряженный дьяволом! Считается, что этот ритуал уберегает детей от болезней, сглаза и злых духов.

Япония

Если у нас принято сохранять прядь волос ребенка после первой стрижки, то в Японии мамы хранят пуповины своих детей! Считается, что это усиливает связь между мамой и малышом. После родов акушерки упаковывают пуповину в специальную деревянную коробочку и торжественно вручают родителям.