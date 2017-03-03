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Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

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Сегодня, 3 марта, в Кейла-Йоа состоялось торжественное открытие выставки «Мода эпохи романтизма в замке Фалль», на которой представлены костюмы, аксессуары и живопись из коллекции знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева. Это первая выставка в Эстонии, полностью посвященная направлению неоготики в моде и искусстве XIX столетия, которая прекрасно вписывается в исторические интерьеры замка Фалль, ставшего образцом этого любопытного художественного течения.

Предлагаем вам немного взглянуть на выставку и на самого маэстро!

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Сегодня, 3 марта, в Кейла-Йоа состоялось торжественное открытие выставки «Мода эпохи романтизма в замке Фалль», на которой представлены костюмы, аксессуары и живопись из коллекции знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева. Это первая выставка в Эстонии, полностью посвященная направлению неоготики в моде и искусстве XIX столетия, которая прекрасно вписывается в исторические интерьеры замка Фалль, ставшего образцом этого любопытного художественного течения.
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