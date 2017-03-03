Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Сегодня, 3 марта, в Кейла-Йоа состоялось торжественное открытие выставки «Мода эпохи романтизма в замке Фалль», на которой представлены костюмы, аксессуары и живопись из коллекции знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева. Это первая выставка в Эстонии, полностью посвященная направлению неоготики в моде и искусстве XIX столетия, которая прекрасно вписывается в исторические интерьеры замка Фалль, ставшего образцом этого любопытного художественного течения.