Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже

«У нас завтра очень важное шоу, и у нас нет коллекции! Мы специально приехали за два дня, чтобы подготовиться. Это просто невообразимо», - прокомментировала ассистент модельера Эва-Лийс Линденбург, потому что сама модельер была так огорчена, что не смогла говорить, пишет Majandus24.ee.

«Эту коллекцию мы делали месяцами. Если сегодня-завтра мы ее не получим, будет очень печально. Сейчас мы решаем, как можно выйти из этой ситуации», - добавила она.

В коллекцию входят свадебные платья ручной работы, боди и платья с вышивкой. Багаж с коллекцией затерялся во время перелетов. Вийрпалу вместе с ассистентом выехали в четверг утром авиакомпанией Nordica в Амстердам, чтобы там сделать пересадку на Париж.

«Когда мы приземлились в Париже, то своего багажа не нашли. Уже прошло более суток. Багаж не просто забыли в самолете, он пропал, - считает Линденбург и добавляет. – Никто не знает, где наш багаж. Фирма Nordica говорит, что он вылетел с нами, и обещают все выяснить».

Модельер связался с организаторами Парижской недели моды, и пока они все же надеются на лучшее. Однако есть одно решение: «Есть наш один поклонник, который приедет на показ и может привезти нам наши другие платья. Но нам надо будет переделать все шоу», - сказала ассистент.