Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ученые выяснили, как сделать кофе максимально полезным напитком

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Они советуют добавлять в напиток какао. Тогда он будет отлично повышать концентрацию и успокаивать нервы, пишет Global News. Эксперты провели эксперимент, сравнивая эффект четырех горячих напитков. Один из них был с какао, один с кофеином, один - комбинация какао и кофеина, а последний выступал в роли плацебо.

Сначала всем напиткам придали один вкус за счет добавления специального подсластителя, а еще добровольцам зажали нос, чтобы они не чувствовали аромата. Итак, добровольцев просили выпить один из четырех напитков и после этого пройти тест на оценку "умственных сил", пишет Meddaily.ru.

Оказалось, реакция была быстрее у людей, пивших какао, и еще выше показатели - у людей, пивших кофе с добавлением какао. Что важно, какао удавалось ослабить неприятный побочный эффект кофеина - тревожность. Какао увеличивает приток крови к мозгу, что повышает показатели внимания и усиливает способность к познанию. И в этом секрет его силы.

Кстати, кофеин негативно влиял на настроение людей. По сравнению с плацебо-группой люди, пившие исключительно напиток с кофеином, были злее. Зато добавление какао помогало уменьшить накал страстей, снизив уровень злобы и тревоги.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомбинациянапитокнастроениереакцияэксперимент
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:07
Ученые выяснили, как сделать кофе максимально полезным напитком
15:40
Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов
14:35
Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы
13:16
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
12:26
Войти в тень
11:36
Маэстро, тушь!
15:58
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
15:24
Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета
14:10
Желание похудеть делает родных врагами
13:34
Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа
13:03
Макияж на весну: о всех трендах рассказывает визажист YSL Ирэн Чуприяновская
12:29
Тапки: четыре замкнутых круга
11:11
Я не дырка, я – норка!
18:40
Сыр губит женщин, а йогурт — спасает
18:20
Семь до жути странных традиций, связанных с рождением ребенка
18:00
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
17:56
Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже
17:38
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
17:24
Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин
17:16
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Тапки: четыре замкнутых круга

Тапки: четыре замкнутых круга

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Желание похудеть делает родных врагами

Желание похудеть делает родных врагами

Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

2. мар
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты
Самые читаемые
Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов
Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт
Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы
Три женских знака Зодиака, от которых у мужчин даже часы встают
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(10)
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас(1)
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиедевушкиженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемыпродуктыспециалистытренировкиудовольствиеученыефруктыэффект
LimonЦеликом
В Москве умер актер Александр Кузнецов

В Москве умер актер Александр Кузнецов

Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

Дима Билан серьезно болен и готовится к операции

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

Видео: женщине удалось запечатлеть агрессивного призрака в своей квартире

11:58
Пиар года: горячие танцовщицы устроили в финале Eesti Laul рекламную кампанию радио MyHits
11:44
Стыдоба! Девушка полностью разделась в клубе за 250 евро (видео)
11:30
Это открытие вас удивит: сколько времени нужно, чтобы влюбиться
11:25
Фото: пропавший пупок Канделаки насмешил Сеть
Rus.Postimees.eeЦеликом
Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Пограничники: выходить на лед Нарвского водохранилища опасно

Пограничники: выходить на лед Нарвского водохранилища опасно

Государственный план спасения возмутил медиков

Государственный план спасения возмутил медиков

12:16
ТТУ и Департамент шоссейных дорог изучат возможность использования солнечных панелей на дорогах Эстонии
12:06
«Неужели человек не смотрит, что происходит на рынке?»
11:51
Фото: советский город-призрак в Восточной Германии
11:25
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии (1)
ВпрокЦеликом
Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно?

Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно?

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

Пять мошеннических схем, наиболее распространенных в Эстонии

Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

5. мар
Полезно знать: какие продукты можно есть после истечения срока годности?
Погода
Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Погода ухудшается: на Эстонию надвигаются метель и сильный ветер

Пограничники: выходить на лед Нарвского водохранилища опасно

Пограничники: выходить на лед Нарвского водохранилища опасно

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees