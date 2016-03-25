Ученые выяснили, как сделать кофе максимально полезным напитком

Сначала всем напиткам придали один вкус за счет добавления специального подсластителя, а еще добровольцам зажали нос, чтобы они не чувствовали аромата. Итак, добровольцев просили выпить один из четырех напитков и после этого пройти тест на оценку "умственных сил", пишет Meddaily.ru.

Оказалось, реакция была быстрее у людей, пивших какао, и еще выше показатели - у людей, пивших кофе с добавлением какао. Что важно, какао удавалось ослабить неприятный побочный эффект кофеина - тревожность. Какао увеличивает приток крови к мозгу, что повышает показатели внимания и усиливает способность к познанию. И в этом секрет его силы.

Кстати, кофеин негативно влиял на настроение людей. По сравнению с плацебо-группой люди, пившие исключительно напиток с кофеином, были злее. Зато добавление какао помогало уменьшить накал страстей, снизив уровень злобы и тревоги.