Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Седые волосы нередко встречаются у людей любого возраста, потому что многие наследуют такой цвет волос через гены.

Некоторые красят волосы первыми попавшимися средствами, купленными в магазине, не обращая внимания на то, что это синтетические средства, напичканные химией. Химия вредит коже головы и в конечном итоге может нанести вред, пишет Lifter.com.ua.

Если вы хотите избавиться от седых волос, лучше воспользоваться натуральными средствами, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия.

Вот совершенно натуральный и безвредный рецепт:

1. Очистить пять картофелин и варить кожуру до кипения 5–10 мин.

2. Слить воду, залить вареную кожуру 2 ст. воды и варить до кипения еще пять минут.

3. Дать воде остыть, затем процедить ее. Перелить в миску, добавить ароматическое масло типа розмаринового или лавандового.

4. Помойте седые волосы этим средством — и вас ждет сюрприз!

5. Вотрите эту смесь в волосы и кожу головы. Седые волосы почти мгновенно станут черными.

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