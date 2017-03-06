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Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Самые стильные и активные сотрудницы Kaubamaja Ирэн Чуприяновская и Кристина Лиш специально для всех красоток решили провести семинар и мастер-класс «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже».

На этом семинаре вы узнаете:

- какие цвета в одежде и в макияже будут доминировать в этом сезоне;

- какие тенденции в одежде и в макияже актуальны в сезоне весна-лето 2017 и как это можно применить к своему гардеробу;

- как с помощью тенденций «разбавить» имеющийся гардероб, сделав его более модным и актуальным;

- как с помощью макияжа выглядеть моложе, свежее и в тренде.

- каждую участницу ждут подарки и выгодные предложения, небольшой стол с напитками и закусками, куча новых знаний, знакомство с интересными людьми и хорошее настроение.

Семинар состоится 26 марта в 12 часов. Количество мест ограничено – для бронирования места необходимо отправить имя/ фамилию участника и телефон на эл.почту: kristiana.lish@gmail.com. Стоимость семинара: 30 евро (оплата наличными на месте). Место проведения: Navy Studio Ilu- ja koolituskeskus, Нарвское шоссе, 5, Таллинн (вход из магазина Foorum, второй этаж на лифте).

Уже заинтересовались и хотите пойти? Тогда поделитесь этой публикацией у себя в Facebook и напишите в комментариях, что хотите пойти! Победительницу выберем 23 марта! Желаем всем удачи!

Авторы проекта:

Кристиана Лиш:

Стилист-консультант, шоппер, специалист по моде. Окончила Московский Государственный Университет Культуры и Искусства Арт & Имидж. Была организатором проектов по преображению совместно с Kaubamaja и с русским и эстонским телевидением.

Дважды в год знакомит персонал Kaubamaja с модными тенденциям. Организатор семинаров по обучению стилистике, модным тенденциям и созданию рационального гардероба.

Имеет трехлетний опыт работы с клиентами в Kaubamaja по созданию индивидуального стиля. Проводит с клиентами ревизию гардероба, шопинг- сопровождения, создает новые образы и преображения.

Ирэн Чуприяновская:

Креативный стилист-визажист, окончила московскую Школу-студию Ирины Абызовой. Ирэн окончила Stiili ja Megi kool, а также Meigi kool. На данный момент является международным визажистом YSL в Прибалтике. Непрерывный опыт работы восемь лет.

Была участником проектов по преображению совместно с Kaubamaja и с порталом Krasotka.ee.

Подготавливает самых именитых эстонских моделей к показам мод и фотосессиям. Знакомит клиентов Kaubamaja с новинками YSL и дает рекомендации по выбору косметики.

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