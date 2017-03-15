Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

На этом семинаре вы узнаете:

- какие цвета в одежде и в макияже будут доминировать в этом сезоне;

- какие тенденции в одежде и в макияже актуальны в сезоне весна-лето 2017 и как это можно применить к своему гардеробу;

- как с помощью тенденций «разбавить» имеющийся гардероб, сделав его более модным и актуальным;

- как с помощью макияжа выглядеть моложе, свежее и в тренде.

- каждую участницу ждут подарки и выгодные предложения, небольшой стол с напитками и закусками, куча новых знаний, знакомство с интересными людьми и хорошее настроение.

Семинар состоится 2 апреля с 12 до 16 часов. Количество мест ограничено – для бронирования места необходимо отправить имя/ фамилию участника и телефон на эл.почту: kristiana.lish@gmail.com. Стоимость семинара: 20 евро до 26 марта, 25 евро - после. Место проведения: MTÜ Hinge Vikerkaak, Пярнуское шоссе, 142, 7 этаж, Таллинн.

Уже заинтересовались и хотите пойти? Тогда поделитесь этой публикацией у себя в Facebook и напишите в комментариях, что хотите пойти! Победительницу выберем 23 марта! Желаем всем удачи!

Авторы проекта:

Кристиана Лиш:

Стилист-консультант, шоппер, специалист по моде. Окончила Московский Государственный Университет Культуры и Искусства Арт & Имидж. Была организатором проектов по преображению совместно с Kaubamaja и с русским и эстонским телевидением.

Дважды в год знакомит персонал Kaubamaja с модными тенденциям. Организатор семинаров по обучению стилистике, модным тенденциям и созданию рационального гардероба.

Имеет трехлетний опыт работы с клиентами в Kaubamaja по созданию индивидуального стиля. Проводит с клиентами ревизию гардероба, шопинг- сопровождения, создает новые образы и преображения.

Ирэн Чуприяновская:

Креативный стилист-визажист, окончила московскую Школу-студию Ирины Абызовой. Ирэн окончила Stiili ja Megi kool, а также Meigi kool. На данный момент является международным визажистом YSL в Прибалтике. Непрерывный опыт работы восемь лет.



Была участником проектов по преображению совместно с Kaubamaja и с порталом Krasotka.ee.

Подготавливает самых именитых эстонских моделей к показам мод и фотосессиям. Знакомит клиентов Kaubamaja с новинками YSL и дает рекомендации по выбору косметики.