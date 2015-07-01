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Mango вступился за девушек с формами

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Испанская компания Mango опубликовала новое видео в рамках проекта #WeAreVioleta. Ролик опубликован на YouTube. Его цель — защитить права девушек на женственные формы. В съемках приняли участие муза режиссера Педро Альмадовара и модельера Жан-Поля Готье, актриса Росси де Пальма, модель Барби Феррейра и телеведущая Таня Льясера.

Mango — испанский производитель одежды сегмента масс-маркет. Компания основана в 1984 году, штаб-квартира находится в Барселоне.

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