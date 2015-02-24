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Люди, у которых нет детей, приносят обществу больше пользы?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мировое население стремительно растет, в то время как ресурсы для жизни сокращаются. Если подумать о том, что делает для мира каждый отдельный человек — в плане потребления воды и пищи, электричества и газа, выработки отходов, — то сложно думать о повышении стандартов жизни и одновременно защите окружающей среды.

Потому на самом деле, чем меньше людей, тем лучше для нашей планеты. И тех, кто решил оставаться бездетными, нужно ценить. Как ни странно, но это их решение ценно для окружающей среды, пишет Soulpost.ru.

Мировое население удвоилось за последние 50 лет, превращая Землю в часовую бомбу. Грубо говоря, новый человек — это новый потребитель ресурсов и новый источник отходов. Не говоря уже о том, сколько денег нужно на то, чтобы вырастить еще одного человека.

«Я думаю, женщины боятся говорить, что они не хотят детей, потому что их будут стыдить, — прокомментировала как-то бездетная Камерон Диаз. — Но думаю, что это отношение уже меняется. У меня больше подруг без детей, чем с детьми. И, честно говоря, нам больше не нужны дети. У нас и так много людей на планете».

В общем, хватит косо смотреть на тех женщин, которые решили не заводить детей. Хватит ждать ребенка как обязательный следующий шаг после свадьбы. Хватит выискивать беременный живот у возрастных звезд, которым якобы уже давно пора обзавестись детенышем.

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтрелл как-то сказала, что ее задевает, когда ее называют «бездетной». Мол, это подразумевает какую-то ущербность, словно это проблема. Для нее это не проблема.

Если говорить в духе этой статьи, то заводить детей — это эгоистично. Эгоистично по отношению к нашей планете, эгоистично по отношению к ребенку, которого мы собираемся выпускать в этот жестокий, хоть и прекрасный мир. Нет, конечно, те усилия и энергию, которые вы тратите на ребенка — это совсем не эгоистично, все для него. И тем не менее…Просто нужно уважать право каждого самостоятельно решать заводить детей или нет. То, что ты — женщина, еще не обязывает тебя рожать.

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