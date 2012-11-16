Восемь настоящих глупостей, которые вы не должны делать после расставания

1. Лечиться алкоголем

Немного спиртного в компании подруг может и облегчит ваше горе, но на следующий день будет только хуже — и не только от головной боли, но и от мыслей о том, зачем вы рассказали бармену о том, как ваш бывший заразил вас половой инфекцией, зачем вы целовались с тем парнем на парковке и как вообще добрались домой, пишет Soulpost.ru.

2. Слишком много рассказывать всем о вашем расставании

Не нужно писать специальный пост о том, почему вы расстались. И уж тем более не стоит ставить печальные и депрессивные статусы. Перенесите это с достоинством, как бы вам ни хотелось.

3. Спать с первым попавшимся парнем

Если вы познакомились с кем-то новым, удостоверьтесь, что прошло достаточно времени и вы уже не страдаете по бывшему. Вы не должны забываться с новым человеком. Это не только нечестно по отношению к нему, но после этого вы и себя почувствуете последней, извините, скотиной.

4. Тратить все деньги на покупки

Мало какую проблему не могут решить новые джинсы или туфли. Конечно, шопинг — это классная терапия, если только это позволяет ваша кредитка. Если вам нужны эндорфины, то шоколад намного дешевле.

5. Писать или звонить бывшему

Конечно, раньше вы были вместе постоянно, и теперь при любой возможности вы даже рефлективно хотите рассказать ему то, что у вас происходит. Но воздержитесь. Через несколько месяцев станет лучше, и так вы быстрее оправитесь от расставания.

6. Следить за ним

Удалите его из друзей, чтобы он даже не попадался вам на глаза. Он пошел дальше, и вероятнее всего, его новые статусы и фото будут показывать его новую жизнь, и это никак не поможет вам психологически. С глаз долой — из сердца вон.

7. Пытаться отомстить

Да, у вас есть его голые фотки. Да, вы знаете пароль к его почте. Но это не значит, что вы должны выкладывать его фото или менять пароли на зло. И не царапайте его машину.

8. Разбивать вещи

Даже не думайте бросать телефон в стену — это обойдется вам достаточно дорого. Лучше купите дешевые тарелки и отведите душу (но убирать тоже придется вам).