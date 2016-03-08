Что происходит с телом женщины после родов?

Фигура

Что ж, во-первых, да, у женщины остается много лишнего веса, который она набирает во время беременности. Фигура меняется, и это нормально. Могут появляться растяжки — это зависит от генетики, а также от того, использовали ли вы масла и крема для кожи, пишет Soulpost.ru.

Кровотечение

После родов у женщины продолжаются кровянистые выделения, так что ей приходится ходить чуть ли не во взрослых подгузниках, потому что даже обычные прокладки могут не справиться с интенсивными выделениями. Это может длиться от нескольких дней до пары недель.

Вагина

Во время родов вагинальный проход растягивается, но потом возвращается практически в изначальное состояние. Все еще зависит от того, тренировала ли женщина эти мышцы (упражнения Кегеля). Иногда происходят разрывы, которые приходится зашивать.

Да, сразу после родов мужчине лучше не заглядывать женщине между ног: влагалище обычно распухшее, покрасневшее, в швах. Но примерно через 6 недель все возвращается на круги своя. Серьезно.

Секс

Судя по предыдущему абзацу, нужно подождать не менее шесть недель. А там — как к этому будет настроена женщина. С медицинской точки зрения, если еще есть выделения крови, то секс может быть чреват инфекциями.

Боль

В зависимости от сложности родов, некоторым женщинам может быть больно ходить в туалет, но это длится обычно недолго.

Психика

Все зависит от вашей поддержки, вашего отношения и ожиданий. Если вы думаете, что все станет так, как раньше: и вы, и ваше тело, и ваша жизнь, — то будет тяжело, потому что это не так. У вас меняется тело, гормоны, потому и послеродовая депрессия в той или иной мере — нормальное явление.

Выход плаценты

Да, после рождения ребенка вам еще придется потужиться, чтобы вышла плацента. Обычно это больно, особенно, когда акушерка давит на многострадальный живот, чтобы из матки вышли все ненужные остатки. Но обычно в это время вы уже держите на руках ребенка и немного отвлекаетесь от боли.