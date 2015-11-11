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Танцующая во время родов мама стала звездой соцсетей

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Видео, демонстрирующее, как американка Эмбер Буш лихо отплясывает в палате роддома прямо накануне появления на свет своей дочки, посмотрели уже 10 миллионов человек.

Первые роды у Эмбер задержались на неделю, и сам процесс шел, с ее точки зрения, как-то медленно. И вот, с уже отошедшими водами и шестью сантиметрами раскрытия шейки матки, Эмбер решила ускорить рождение дочки с помощью танцев. В компанию себе она пригласила пришедшую ее поддержать сестру мужа, а съемку вела доула Джессика Уайсброд, которая и выложила в конце февраля ролик в Facebook, пишет Lady.mail.ru.

Видео, которое набрало уже 10 миллионов просмотров, показывает, как Эмбер и ее родственница зажигательно пляшут под композицию V.I.C. «Wobble». По словам Эмбер, этим дело не ограничилось – они потом еще станцевали под не менее энергичные треки Pitbull, Nicki Minaj и  Daddy Yankee. В итоге план сработал и 29 декабря на свет благополучно появилась маленькая Амелия Буш.

Как рассказала Эмбер в интервью The Huffington Post, она рада, что этот ролик вообще был снят и стал так популярен. «Теперь я никогда не забуду все, что связано с рождением Амелии. Было много и веселого, и трудного», – говорит она. Эмбер надеется, что видео поможет другим будущим мамам лучше понять, что происходит во время родов, и меньше их бояться.

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