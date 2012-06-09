Когда нужна маммопластика

Другое дело — эстетические дефекты. Поговорим о самых распространенных.

Одна грудь — разный размер

Женщин с идеально симметричной грудью нет. Арпана M. Найк, доктор медицинских наук из Орегонского университета науки и здоровья утверждает, что во время одного исследования, в котором приняли участие 100 женщин, планировавших увеличить грудь, оказалось, что у 88 из них есть естественная асимметрия молочных желез.

В большинстве случаев разница незаметна, но иногда бывает существенной — на размер чашечки бюстгальтера или больше. Возможных причин — масса. Это могут быть гормональные сбои, травмы груди в детстве, наследственные нарушения, искривления позвоночника, деформации грудной клетки.

Что делать, если асимметрия молочных желез заставляет комплексовать? Если груди были неодинаковыми всю жизнь, беспокоиться не стоит. Скорее всего, асимметрия носит естественный характер и не связана с серьезными заболеваниями. Поможет пластическая хирургия. Можно вставить в меньшую грудь имплантат. Но доктор Арпана Найк утверждает, что обычно более удовлетворенными результатом остаются женщины, у которых уменьшили большую молочную железу, пишет Health.mail.ru.

Если же груди стали асимметричными недавно, это повод насторожиться. Первый врач, которого нужно посетить в таком случае — не пластический хирург, а маммолог.

Увядание

Птоз, или опущение молочных желез — одно из самых распространенных состояний, которое заставляет женщин обращаться к пластическим хирургам. Грудь становится обвислой по многим причинам, на этот счет есть много заблуждений, не только среди женщин, но и среди врачей.

Согласно данным исследований, одна из основных причин птоза груди — возраст. После менопаузы кожа и соединительная ткань теряют эластичность, хуже поддерживают железу, и прежняя форма теряется. Другие значимые факторы: количество беременностей, избыточная масса тела, курение, изначально большой размер груди, быстрый набор или потеря веса.

Вопреки распространенному мнению, грудное вскармливание практически не повышает риск птоза, как и набор веса во время беременности, малоподвижный образ жизни. Так что изнурительные тренировки грудных мышц вряд ли помогут сохранить аппетитный бюст. Согласно другому распространенному заблуждению, грудь быстрее станет обвислой, если не носить бюстгальтер. Это не так.

Если грудь уже потеряла форму — восстановить ее поможет пластическая хирургия.

Реконструкция

Иногда, при злокачественных опухолях, хирург вынужден полностью удалить молочную железу — такая операция называется мастэктомией. Она помогает спасти жизнь, но и после нее хочется сохранить женственность. И пластическая хирургия снова приходит на помощь.

Реконструктивные операции возможны практически у всех женщин, перенесших мастэктомию. Зачастую их можно делать сразу после удаления железы — и в этом случае результаты, как правило, лучше, потому что в тканях не успели сформироваться рубцы. Но иногда хирург может отложить маммопластику, например, если запланирован курс лучевой терапии. В этом случае придется подождать несколько месяцев.

Уменьшение груди

Примерно с 2010 года мода на размер женской груди начала меняться. Раньше в тренде были «большие», теперь — «дерзкие». Все выше котируются естественные размеры, главное — упругость и красота.

Даже «звездные» женщины, прежде увеличивавшие бюст, теперь просят у пластических хирургов импланты поменьше. Так сделала британская певица Кэти Прайс, сменив в 2014 году пятый размер на второй.