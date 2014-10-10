Ранняя менструация грозит диабетом беременных

Проанализировав информацию по более чем 4 700 женщинам, исследователи установили, что чем раньше у девочек начинались месячные, тем чаще у них впоследствии наблюдался гестационный диабет. Так, если первая менструация отмечалась в возрасте 11 лет или ранее, то вероятность развития диабета беременных вырастала на 50% по сравнению с теми девочками, у которых первые месячные начинались в 13 лет. А это значит, что акушерам и гинекологам, ведущим беременных, необходимо обязательно спрашивать, когда у них начались менструации, чтобы выявить женщин из группы повышенного риска, пишет Medikforum.ru.

Гестационный диабет - очень частое нарушение во время беременности. У него имеются долгосрочные негативные последствия для здоровья женщин и их детей. Ученые уже доказывали, что ранняя менструация может быть существенным фактором риска некоторых проблем со здоровьем, и теперь установлено, что она также увеличивает вероятность диабета беременных.

"Значительное количество жертв гестационного диабета имеют лишний вес или ожирение, поэтому девочек с рано начавшимися месячными нужно побуждать более тщательно следить за своим весом до беременности, чтобы снизить риск диабета, - подчеркивают исследователи. - Поддержание здорового веса очень важно, но нельзя исключить, что повышенный риск диабета беременных объясняется гормональными изменениями. Так что наше исследование призывает к более тщательным работам на эту тему, которые помогут выявить скрытые механизмы".