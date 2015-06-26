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Беременным нельзя пользоваться лаком для волос

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Содержащиеся в лаке для волос химикаты опасны для беременных, так как они могут стать причиной родового дефекта у ребенка. А он грозит пожизненной физической и эмоциональной травмой.

Исследователи полагают, что беременным не стоит пользоваться лаками для волос, так как они могут стать одной из причин развития у их малышей родового дефекта под названием гипоспадия. Опасность в этом плане представляют не только лак для волос, но и некоторые красящие шампуни. Гипоспадия - родовой дефект мужских гениталий, при котором отверстие мочеиспускательного канала может как находиться на своем нормальном месте («гипоспадия без гипоспадии»), так и быть смещено вниз в область основания пениса. Исследования показали, что активно пользующиеся этими средствами для ухода за волосами женщины в два раза чаще производят на свет мальчиков с родовым дефектом, пишет Medikforum.ru.

Одна их теорий, объясняющих этот феномен, гласит, что химикаты в косметологических продуктах нарушают производство мужских гормонов, что негативно воздействует на развитие мужских гениталий в критически важные первые три месяца внутриутробного развития. Гипоспадия наблюдается у одного мальчика на каждые 250, и часто ее жертвы испытывают не только физиологические, но и сильнейшие психологические проблемы, особенно в отношениях с партнерами. При гипоспадии могут наблюдаться недоразвитость яичек и проблемы с фертильностью.

К счастью, существуют хирургические операции, с помощью которых отверстие мочеиспускательного канала можно перенести на нужное место, и число подобных процедур постоянно растет. Однако исследователи из Amiens University Hospital во Франции все-таки просят беременных осторожнее использовать средства для ухода за волосами.

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