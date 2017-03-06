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Эта женщина всю жизнь считала себя уродиной и в конце концов убедила мужа, что ей нужна пластика…

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Синтия Стэнли всегда комплексовала из-за своей внешности. Она считала себя уродиной, ненавидела свой нос и всю жизнь с трудом выдерживала насмешки по этому поводу. Злые языки звали ее “Буратино”, а нос сравнивали с горнолыжным склоном. При этом Синтия была замужней женщиной и матерью двух дочерей.

Не раз она полушутя-полусерьезно говорила, что, если бы ей удалось выиграть в лотерею, она бы непременно пошла к пластическому хирургу. В конце концов муж с детьми решили осуществить ее мечту и убедили ее написать на известное американское ток-шоу “Врачи” (The Doctors). Синтия рассказала в письме всю правду: о том, как одиноко она себя чувствует из-за внешности, как трудно общаться с людьми и как нужны ей эти перемены. И ей поверили!

Муж вспоминает: “Мне ее носик не мешал, он мешал ей одной, и это противостояние длилось уже 48 лет”.

Но увидев, как загорелись глаза жены, Джон поддержал ее. Помимо ринопластики Синтия прошла через кресло стоматолога, исправившего ее улыбку, сделала подтяжку лица и инъекции ботокса. Ей также пересадили луковицы волос и увеличили грудь, пишет Medikforum.ru.

Когда женщина впервые увидела себя в зеркало после операции, она не могла сдержать слез: “Я каждый день благодарю Бога и этих людей за то, что они сделали с моим лицом!”

Муж отметил, что супруга после операции стала более уверенной в себе и своей внешности. Хотя он любил Синтию и безо всех этих изменений, вне зависимости от формы ее носа.

“Для меня она всегда будет той молоденькой девочкой, на которой я женился. В моих глазах она не изменилась,” — говорит Джон.

Счастье иметь такого мужа. Счастье в 48 лет наконец-то исполнить заветную мечту. Счастье почувствовать себя красивой женщиной. У пластической хирургии две стороны медали, но в данном случае она оправдала себя полностью.

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