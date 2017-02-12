Четыре признака отсутствия взаимной любви

1. Непредсказуемость. Взаимная любовь замечательна своей непредсказуемостью, и вы можете получать приятные подарки и ощущать неожиданные сильные эмоции в момент внезапной встречи с любимым человеком. А вот если вы все время не знаете, на каком этапе ваших отношений окажетесь дальше, если вы не чувствуете никакой уверенности в завтрашнем дне, то ваш партнер не испытывает к вам сильных эмоций. В противном случае, он обязательно захочет, чтобы ваши отношения продолжались и развивались, пишет Medikforum.ru.

2. Он все время недоступен. Иногда он пропадает на целые недели, и вы никак не можете с ним связаться, несмотря на существование интернета и сотовой связи. Все это говорит о том, что выбранный вами партнер не слишком стремится к близости. В идеальных условиях вы всегда должны знать, когда состоится ваше следующее свидание или, по крайней мере, когда вы снова увидитесь. При взаимной любви люди стремятся проводить как можно больше времени вместе.

3. Вы никогда не встречались с его родственниками и друзьями. Это классический признак. Когда вы строите длительные планы на человека, то совершенно естественным является желание познакомить его с вашими родными или друзьями (хотя бы через социальные сети). Если ваш роман продолжается уже месяцы, но подобного знакомства так и не произошло, не стройте особых иллюзий по поводу вашего будущего.

4. Он никогда не говорил «я тебя люблю». Не следует думать, что для мужчин произнесение этой заветной фразы является чем-то сакральным. Если мужчина никогда не говорил вам о своей любви, это значит, что он вас не любит.