Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе

Привычка волноваться и нервничать статистически коррелирует с ожирением, а не с похудением, заявили исследователи. Более того, уязвимость человека перед стрессом, который он испытывает от тех или иных событий, может стать главной причиной увеличения массы тела, полагают они, пишет Medikforum.ru.

Этот вывод ученых базируется на данных анализа гормонального здоровья у 2500 тысяч человек, мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше. Особое внимание специалисты уделяли тому, насколько высок в организме участников исследования уровень гормона стресса кортизола.

В результате, даже с учетом таких факторов, как возраст, пол и хронические болезни, оказалось, что высокий уровень кортизола тесно связан с избыточным весом у людей.

Прямая связь между гормонами стресса и склонностью к полноте, по мнению врачей, - это опасный знак для тех, кто часто нервничает и воспринимает все излишне драматично. Нужно уметь помогать себе справляться со стрессом, убеждены авторы исследования.

«Мало какой человек может справиться со всем стрессом в жизни, но в случае затруднения лучше все-таки настраивать себя на поиски оптимального решения в возникшей ситуации. Это убережет от чрезмерного волнения, чрезвычайно вредного для всего организма, ведь многие люди, как известно, могут заедать ожирение», - высказалась в связи с этим ведущий автор проекта Сара Элейн Джексон.