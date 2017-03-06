Витамин D в помощь против весенней усталости и болезней

Считается, что в зимнее время витамина D не хватает 73% населения. Более того – даже летом около 30% жителей Эстонии страдают от его нехватки. Эти факты стали известны благодаря докторской диссертации Марта Кулли в 2014 году в Тартуском университете. Всем жителям Эстонии по причине дефицита витамина D советуется принимать пищевые добавки на протяжении всего зимнего периода. Круглогодично советуется принимать витамин D людям, ведущим сидячий образ жизни, а также старше 50 лет.

Почему нам нужен витамин D

Витамин D помогает в усваивании организмом кальция и фосфора, важных для развития костей и зубов. Также он снижает риск заболевания инфекционными заболеваниями и диабетом, поддерживает работу сердца. За дефицитом витамина D скрываются такие болезни, как детский рахит и хрупкость костей у пожилых людей.

К сожалению, в Эстонии настоятельно рекомендуют принимать витамин D только маленьким детям и следят за этим, в дальнейшем же регулярный прием витамина D ребенком остается на совести его родителей. Чтобы организм получал необходимую природную дозу витамина D в стране, где по полгода не видно солнца, нужно принимать его не зависимо от возраста.

Итак, витамин D является важным помощником. Например, чтобы организм усваивал кальций, необходимо следить за потреблением витамина D, иначе без него кальций попросту не усвоится.

Кроме того, важная задача «солнечного» витамина – поддерживание имунной системы. Нехватка витамина D в организме связана с ослаблением имунной системы, что может проявляться, например, в виде кожных заболеваний.

Как помочь себе в зимнее время без солнца?

Лучший способ принимать витамина D каждый день – купить в аптеке соответствующие пищевые добавки. Также необходимо продумать свое меню таким образом, чтобы из пищи можно было получать как можно больше витаминов.

Хорошим источником «солнечного» витамина является, например, обогащенное витамином D рапсовое масло (напр., Risso). Чтобы получить как можно больше витамина, масло лучше употреблять в холодном виде, то есть без тепловой обработки. Самый простой способ использования богатого витамином D масла – приготовить классический соус и подавать его с салатами.

Возьмите на вооружение три рецепта:

Песто из петрушки с семенами подсолнечника и козьим сыром

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Классический песто не нуждается в представлении – на самом деле, соусы-песто можно приготовить почти из всех трав. Зимой проще всего приготовить песто из петрушки и укропа, который подойдет даже для бутербродов.

Понадобится:

Пучок свежей петрушки

1-2 зубчика чеснока

1-1,5 дл рапсового МАСЛА Risso с витамином D

0,5 дл семян подсолнуха

50 г твердого козьего сыра, кусочки

лимонный сок

соль, перец

Приготовление:

Все компоненты поместить в блендер и измельчить в однородную массу. Добавить соль и перец. Можно употреблять в качестве соуса для салатов, намазки для бутербродов и т.д.

Майонез собственного производства со шнитт-луком

Для разнообразия вместо обычных бутербродов на завтрак можно делать очень полезный (авокадо! Радужная форель! Яйцо!) бутерброд, в котором все компоненты приятно сочетает майонез со шнитт-луком, приготовленный из богатого витаминов D рапсового масла.

Понадобится:

1 желток

2 ст л не самой острой горчицы

1-2 ст.л. лимонного сока

соль, перец

2 дл МАСЛА Risso с митамином D

Свежий измельченный шнитт-лук

Приготовление:

Отделить желток от белка. Вылить в миску, добавить горчицу, соль и лимонный сок, перемешать. Затем понемногу добавлять масло. Сперва пару капель, затем остальное количество постепенно, перемешивая в однородную массу. Добавить измельченный шнитт-лук. Хранить в холодном месте, употребить в течение недели.

Масло с травами и пряностями

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Пряное масло – хорошо подходит к различным блюдам. Для его приготовления необходимо лишь добавить любимые травы и пряности в бутылку с маслом.

На фото – пряное масло с розмарином, чили, 1/2 ч.л. цельного белого, черного и розового перца. Настаивать масло следует около 2 дней, использовать можно в качестве заправки различных блюд.