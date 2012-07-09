Умирающая жена создала трогательный профайл для мужа на сайте знакомств

«Хотите услышать больную шутку? Муж с женой заходят в больницу поздно вечером 5 сентября 2015 года. Спустя несколько часов и анализов, врачи говорят, что эта необычная боль у жены в правом боку — не аппендицит, а рак яичников, пишет Soulpost.ru.

Муж с женой идут домой рано утром 6 сентября, сквозь туман шока от происходящего, и понимают, что именно в этот день младший из их троих детей уезжает в колледж, и теперь их дом совсем пуст».

Она написала, что провела недели без нормальной еды и засыпая посреди разговора — из-за морфина для обезболивания. Несмотря на слабость, Эми продолжала писать, пока могла, потому что хотела, чтобы ее муж Джейсон, с которым они прожили 26 лет, снова нашел любовь после ее смерти.

«Я никогда не была ни на каких сайтах знакомств, но собралась создать там страничку Джейсона, основываясь на моем опыте жизни с ним в одном доме в течение 9490 дней».

«Он стильно одевается. Наши старшие сыновья Джастин и Майлс часто берут у него одежду на прокат. Те, кто его знают — или просто видели просвет между его брюками и туфлями — знают, что он обожает классные носки. Он подтянут и любит держать себя в форме».

Кроме того, Эми написала, что ее муж-юрист отлично готовит, любит рисовать и слушать музыку. А на УЗИ первой беременности он пришел с букетом цветов!

«Если он кажется принцем, а наши отношения — сказкой, это не далеко от реальности, разве что кроме бытовых дел за 25 лет совместной жизни, и того, что теперь у меня рак».