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Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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На этих выходных в тартуском Kaubamaja вновь состоится модное мероприятие «Вестник моды». Изюминкой мероприятия станет показ свадебной моды эстонских дизайнеров.

Показы мод составят такие известные стилисты, как: женя Фокин, Йоханна Еэнма, Карис Кууск и Пирет Варапаева. А за музыку отвечают: Таня Михайлова-Саар и Микк Саар, Сандра и Яалмар Вабарна и ансамбль Beyond Beyond.

Воскресенье будет посвящен детской моде. На втором этаже торгового центра будут работать временные магазины местного и скандинавского дизайна.

С подробной программой можете ознакомиться ЗДЕСЬ!

Ну а мы, в свою очередь, предлагаем вам принять участие в розыгрыше и выиграть:

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Записная книжка и ручка от Tartu Kaubamaja

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Уже не терпится все это получить? Тогда пришлите нам ответ на вопрос: «Когда состоится показ свадебной моды» на адрес viktoria@krasotka.ee с ключевым словом  «Вестник моды» в названии письма. Среди всех правильных ответов мы выберем один и победитель получит свой подарок. Также укажите в письме свои контактные данные (имя/ фамилия и телефон). Победителя выберем 14 марта. Желаем всем удачи!

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