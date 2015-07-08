Семь ошибок, которые пары совершают в первый год брака

Не говорят о деньгах

Как только вы связываете ваши судьбы вместе на законных основаниях, вы берете на себя определенные обязательства, которые могут повлиять на вашу способность купить квартиру или дом, сэкономить деньги и многое другое, пишет Soulpost.ru.

Одним из преимуществ брака является финансовое партнерство: два дохода и совместные расходы. Но пары, которые не говорят о финансах, устанавливают плохую модель, когда один из них утаивает свои деньги. От этого усиливается негодование, недоверие и брак терпит неудачу.

Выделите время для подсчета и анализа ваших совместных финансов, например, раз в неделю или месяц, чтобы между вами не было недомолвок, и вы преследовали общие цели.

Не устанавливают равные бытовые роли

Все ежедневные задачи, хлопоты, поручения, уборка должны быть разделены между вами двумя. Например, он выносит мусор, вы – моете посуду. Он покупает продукты по вашему списку, вы — готовите. Сделайте это, прежде чем у вас появятся дети, потому что тогда ситуация может усложнится.

Если вы с самого начала не установите ваши роли в быту, ненависть, которая возникнет впоследствии, когда вы работаете по дому, пока другой человек смотрит телевизор, сломает ваш брак.

Забывают оказывать мелкие знаки внимания

Цветы не по поводу, завтрак в постель и другие знаки внимания не должны пропасть, когда вы поженитесь / выйдите замуж. Эти простые, маленькие и часто глупые жесты привлекают вас друг к другу. При всех стрессах, которые возникают в ваших взаимоотношениях и с детьми, важно напомнить друг другу, почему вы основали семью.

Не живут отдельно

Очень важно иметь собственный дом. Жизнь с родителями в течение первых нескольких лет брака может привести к разводу. Первые года супружества — время притирания друг к другу пар, которые до свадьбы не жили вместе. Объединив свои жизни, пары приспосабливаются к своим маленьким раздражающим привычкам. Наличие других взрослых в доме, особенно родителей, как правило, приводит к краху отношений.

Не говорят о долгах перед женитьбой

Вам в любом случае придется открыть своей жене или мужу секрет о ваших долгах. Потому что, как только вы свяжете себя узами брака, ваш долг будет принадлежать вам двоим. Ваш партнер имеет право знать это. Однако, если вы утаите эту информацию, ваш избранник почувствует себя преданным, когда узнает о ней.

Не разговаривают о раздражающих их вещах

У каждого из нас есть привычки, которые приводят другого человека в бешенство. Например, оставленная на столе банановая кожура или грязная посуда, или множество других неприятных привычек, о которых вы не узнаете, пока не поживете с вашим избранником. Умение общаться, указывать на то, что раздражает, а также принятие некоторых невинных слабостей — необходимо для счастливого брака.

Не овладевают навыками правильного спора

Понимание чужих ошибок и наведение аргументов — часть здоровых, счастливых отношений, ведь без споров не обойтись. Но важно сохранять уважение к своему партнеру и не срываться во время очередной ссоры. Все, сказанное вами в гневе, может навредить вашему браку.