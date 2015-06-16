Как правильно выбирать обувь

1. Никогда не носи тесную обувь

Многие ошибочно полагают, что обувь, которая им жмет, со временем разносится и будет все нормально. На самом деле, пока ты будешь выжидать этого момента, незаметно могут подступить проблемы, которым ты вряд ли будешь рада: мозоли, нарушение кровообращения, врастание ногтей или искривление пальцев. Но помни, что слишком свободная обувь тоже не принесет большой пользы, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Во время примерки обуви всегда одевай обе туфли

Обязательно пройдись по магазину, чтобы удостовериться в том, что обувь тебе действительно подходит, что нет ни одного места, которое бы доставляло твоим ногам дискомфорт.

Проведи рукой по обуви, ты не должна чувствовать никаких бугорков, образуемых пальцами ног.

3. Не покупай обувь в утренние часы

Дело в том, что делая примерку в утренние часы, обувь может хорошо сидеть, а когда ты решишь их надеть вечером, скажем, на свидание, то будешь сильно удивлена тому, что не удается их надеть или тебе стало в них слишком тесно. Это происходит, потому что к вечеру ноги немного отекают. Это естественно, тем более в жаркую пору.

4. Приобретай обувь с мягкой и гибкой подошвой

Проведи маленький тест прямо в магазине – возьми обувь и согни ее. Если подошва гнется без каких-либо затруднений и верх обуви не изменяет слишком сильно своей формы, то значит перед тобой хороший товар. Желательно чтобы подошва была воздухопроницаемой, но это особенность дорогих моделей.

5. Старайся покупать обувь из натуральных материалов

Но, к сожалению, на прилавках магазина можно встретить обувь из кожзаменителей. Такая обувь очень вредна для здоровья. Особенно это проявляется в летние дни, когда под воздействием высоких температур, искусственный материал начинает выделять химические вещества. Помимо этого, такая обувь не пропускает воздух, что является основным виновником возникновения грибковых заболеваний ног опрелостей, а это уже является причиной неприятного запаха.

5. Выбирай обувь с наличием супинатора

Множество косточек образуют свод стопы, который служит, своего рода амортизатором для нашего тела. За счет этого свода, нога как бы пружинит и на все наши суставы позвоночника и нижней конечности идет меньшая нагрузка.