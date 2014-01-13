Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи

Светлый тон

Девушкам с фарфоровой кожей приходится хуже всего, ведь неправильный оттенок может превратить их бледность в болезненную, а не аристократичную. Мы выбрали для тебя несколько неожиданных, но интересных цветовых решений, пишет Ivona.bigmir.net.

Изумрудный

Цвета драгоценных камней сейчас на пике популярности, поэтому ты будешь выглядеть хорошо и трендово одновременно. Тебе будет просто замечательно и в рубиновом, и в сапфировом, но мы настаиваем на том, чтобы в твоем шкафу “поселилось“ платье в изумрудном цвете.

Небесно-голубой

Пастель не только не выходит из моды, но к весенне-летнему сезону “выходит из спячки“. К счастью, тебе это только на руку, ведь светлые спокойные цвета хорошо сочетаются с бледной кожей. Особенно хорошо будет смотреться небесно-голубой.

Верблюжий

Не обратить внимание на этот мягкий, “теплый“ цвет просто невозможно. В гардеробе каждой девушки должно быть пальто верблюжьего оттенка, так что тебе крупно повезло – в этой гамме тебе нет конкуренток.

Средний тон

Можешь сказать спасибо родителям, ведь кожа насыщенного бежевого оттенка – это настоящий джек-пот. Ты можешь надевать все и не слишком задумываться о подборе гармоничного цвета. Но мы все же знаем, в чем тебе будет лучше всего.

Металлик

Успокаивающе поблескивание золота и бронзы в одежде – это попадание в “яблочко“. Металлик всегда был и будет твои другом, особенно, если ты собираешься на вечеринку. Здесь ему нет равных!

Серебряный

Когда речь зашла о металлике, проигнорировать один из основных цветов просто невозможно. Вся палитра серого, от угольного до серебристого, – оттенит твой тон кожи и подчеркнет его достоинства, которых, кстати, не так уж мало.

Неоновый

Для такого выбора нужна определенная смелость, но лето делает нас более решительными в плане выбора цветовой гаммы. Именно поэтому мы советуем тебе рискнуть и купить ярко-оранжевое платье или, хотя бы, очки с неоновой оправой. Вот увидишь, тебе понравится!

Темный тон

Смуглая кожа с бронзовым отливом – это только на словах красиво, но жизнь требует определенных корректив. Например, в выборе палитры. Но мы знаем, что сделает тебя звездой любой вечеринки.

Ярко-желтый

Мы просто не знаем, как можно отказаться от такого предложения, когда на улице весна, а на носу – лето. Будь готова наводнить гардероб сочными цветами, которые знают свое дело. Отдельно отметим волшебную силу желтого.

Кобальтовый

Синий всегда ходит в фаворитах дизайнеров, поэтому ты не прогадаешь, если купишь что-нибудь в самом “правильном“, кобальтовом цвете. Достаточно будет даже небольшого аксессуара, чтобы преобразить весь образ.

Винный

Алый, бордовый, винный – твои главные союзники. Глубокие и благородные, они никогда еще никого не подводили. Ну а говорить о том, что они все еще в хит-параде трендов, даже не стоит. Все и так ясно, стоит только глянуть на этой кожаный блейзер.