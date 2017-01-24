Пять типов старения и как с ними бороться

Первые морщины могут появиться уже в 20-25 лет – на сегодняшний день это считается нормой, пишет Ivona.bigmir.net.

Первыми появляются мимические морщины – изменения тургора кожи, которые становятся заметны преимущественно в области вокруг глаз, на лбу. А если ты знатная хохотунья, часто улыбаешься и любишь “корчить мордочки“, то мимические морщины могут появиться и раньше.

С возрастом мимические морщины становятся более глубокими и не исчезают даже при расслаблении мышц. С годами к мимическим морщинам присоединяются статические. Статические морщины добавляют “унылости“ лицу: уголки губ опускаются, прорисовываются носогубные складки, скулы опускаются, а овал лица плывет.

Статические морщины имеют разную глубину залегания: от поверхностных борозд до глубоких заломов и складок. Но есть и хорошая новость: при должном внимании и уходе возможна частичная реинкарнация статических морщин обратно в мимические.

Несмотря на общий результат, стареем все мы по-разному. Специалисты выделяют пять основных типов старения:

1. Усталый тип старения

Считается самым физиологичным: постепенно снижается мышечный тонус кожи, цвет лица становится тусклым, появляется легкая отечность тканей, проявляются мягкие носогубные складки, а уголки рта чуть опускаются.

Что можно предпринять

Плазмолифтинг – anti age-ритуал, в основе которого лежит механизм самоомоложения кожи. Ей помогает восстанавливаться на клеточном уровне собственная плазма. После забора и очищения венозной крови по специальной технике плазма насыщается активными веществами в центрифуге, после чего вводится под кожу и начинает побуждать клетки соединительной ткани энергичнее синтезировать коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.

2. Мелкоморщинистый тип старения

Чаще всего встречается у худощавых женщин и отличается, прежде всего, обезвоживанием кожи. Именно на сухой коже, как на пергаментной бумаге, быстро появляются мелкие морщинки (в первую очередь, в периорбитальной области). Мышцы при этом находятся в хорошем тонусе, поэтому ткани не провисают.

Что можно предпринять

Мезотерапия и биоревитализация – методы профилактики преждевременного старения кожи с помощью микроинъекций гиалуроновой кислоты и “коктейлей“ на ее основе. Гиалуроновая кислота помогает коже восстановить оптимальный водный баланс, приостановив увядание.

3. Деформационный тип

Характерен для женщин плотного телосложения, склонных к полноте. Овал лица с возрастом изменяется, а мягкие ткани становятся дряблыми и “провисают“, образуя глубокие складки и заломы.

Что можно предпринять

Векторный лифтинг – вид контурной пластики, когда филлеры вводятся под кожу по специально намеченной схеме. Инъекции делаются вдоль определенных линий и под определенным углом наклона. В результате кожа подтягивается в нужном направлении, а опустившиеся линии возвращаются на свои места.

4. Мышечный тип старения

Отличительная особенность свойств кожи жительниц Юго-Восточной и Средней Азии, Китая, Японии. У них хорошо развиты мышцы лица и при этом незначительно выражена подкожно-жировая клетчатка. Первые признаки старения на лице появляются довольно поздно, а кожа долго сохраняет упругость и четкий овал лица.

Что можно предпринять

Контурная пластика и объемное моделирование – процедуры введения под кожу филлеров (инъекционных гелевых препаратов на синтетической или натуральной основе) для восполнения утраченного объема. Филлеры вводятся в разные слои кожи и потому решают разные проблемы: помогают стереть глубокие складки, устранить провалы под глазами, сформировать скулы.

5. Комбинированный тип старения

Распознать его можно по первоначальным признакам усталости на лице, которые в дальнейшем дополняются отличительными особенностями старения других типов. Он самый распространенный.

Что можно предпринять

Тредлифтинг (“нитевой лифтинг“ или “3D-моделирование“) ─ своеобразная альтернатива хирургической “подтяжке“ лица. Процедура заключается в введении под кожу тонких нитей, изготовленных из различных материалов (синтетических или натуральных). Нити как бы приподнимают, подтягивают и фиксируют в необходимом положении опустившиеся с возрастом ткани, помогая воссоздать каркас овала лица и разгладить морщины.