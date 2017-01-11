Какие комплексы мешают полноценному сексу?

Эксперт в области сексуальной жизни из Великобритании Трейси Кокс комментирует главные комплексы:

Я слишком стара для всего этого

Если ты все еще можешь есть, пить, дышать и улыбаться, то ты открыта для новых ощущений и опыта качественного секса. Возраст – это не отметка в паспорте, а твое отношение. Конечно, с годами у нас появляется больше проблем со здоровьем, и они влияют на технику секса. Но это вовсе не причина отказываться от всего нового и считать, что это нужно только молодым, пишет Ivona.bogmir.net.

Меня устраивает то, что есть

Большинству людей и не нужен какой-то сногсшибательный качественный секс. И если вы с партнером находите вполне достаточным “позу номер один“ и “позу номер два“, а также десятиминутный интим раз в две недели, то не нужно заставлять себя что-то менять или комплексовать по этому поводу. Проблема в том, если это устраивает только одного партнера, а второму хочется большего.

Я не люблю перемены

Экстраверты обожают все новое, а интроверты – терпеть не могут, потому что их уверенность в себе ниже. Если твой партнер нервничает и опасается пробовать что-то новое, то успокой его и скажи, что ты прекратишь сразу, если ему не понравится. А если нервничаешь ты, то постарайся обсудить опасения с любимым человеком. Иногда простое признание собственных страхов решает их проблему. И мы понимаем, насколько они глупые.

Я стесняюсь это пробовать

Ты думаешь, что в костюме сексуальной медсестры будешь выглядеть по-идиотски, а кожаные наручники или другие игрушки вызовут у партнера удивления, смех или ступор, но не возбуждение? Начни с чего-нибудь менее пугающего, а постепенно двигайтесь дальше. Возможно, доминирующую роль в этих играх лучше отдать мужчине. Главное пробовать, и тогда стеснительность постепенно начнет отступать.