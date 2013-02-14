Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты

Предыдущие исследования показали, что примерно две трети женщин, которые хорошо выглядят в пожилом возрасте, являются носительницами определенных генов, влияющих на состояние кожи. Исследователи решили выяснить, почему оставшаяся треть выглядела молодо. Специалисты оценили ряд факторов, пишет Meddaily.ru.

Оказалось, участницы, которые спали не меньше восьми часов в сутки, принимали поливитамины и регулярно выполняли физические упражнения, чаще выглядели молодо. А вот женщины, которые забывали об увлажнении кожи, солнцезащитном креме и не следили за собственным весом, выглядели старше.

Здоровый сон увеличивал шансы выглядеть моложе на 10%, прием мультивитаминов - на 18%, регулярная физическая активность - на 14%. Женщины, которые часто загорали, и участницы с Индексом массы тела выше 25 редко выглядели молодо. Еще хорошо выглядеть в пожилом возрасте мешали курение и сухая кожа.