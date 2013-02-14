Понедельник, 6. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Новое исследование показало: секрет вечной молодости заключается не только в генах. Треть женщин, которые выглядели на 10 лет моложе своего возраста, просто вели правильный образ жизни. Ученые проанализировали данные больше 155000 представительниц прекрасного пола, передает The Daily Mail.

Предыдущие исследования показали, что примерно две трети женщин, которые хорошо выглядят в пожилом возрасте, являются носительницами определенных генов, влияющих на состояние кожи. Исследователи решили выяснить, почему оставшаяся треть выглядела молодо. Специалисты оценили ряд факторов, пишет Meddaily.ru.

Оказалось, участницы, которые спали не меньше восьми часов в сутки, принимали поливитамины и регулярно выполняли физические упражнения, чаще выглядели молодо. А вот женщины, которые забывали об увлажнении кожи, солнцезащитном креме и не следили за собственным весом, выглядели старше.

Здоровый сон увеличивал шансы выглядеть моложе на 10%, прием мультивитаминов - на 18%, регулярная физическая активность - на 14%. Женщины, которые часто загорали, и участницы с Индексом массы тела выше 25 редко выглядели молодо. Еще хорошо выглядеть в пожилом возрасте мешали курение и сухая кожа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАисследованиесостояниеспециалистыфизические упражнения
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:18
Какие комплексы мешают полноценному сексу?
17:48
Пять типов старения и как с ними бороться
17:32
Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи
17:16
Как правильно выбирать обувь
16:56
Семь ошибок, которые пары совершают в первый год брака
16:38
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja
16:28
Умирающая жена создала трогательный профайл для мужа на сайте знакомств
16:12
Витамин D в помощь против весенней усталости и болезней
15:49
Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе
15:33
Четыре признака отсутствия взаимной любви
15:15
Эта женщина всю жизнь считала себя уродиной и в конце концов убедила мужа, что ей нужна пластика…
15:00
Беременным нельзя пользоваться лаком для волос
14:41
Ранняя менструация грозит диабетом беременных
14:20
Пять способов стать более красивой с кокосовым маслом
14:00
Танцующая во время родов мама стала звездой соцсетей
13:47
Когда нужна маммопластика
13:39
Что происходит с телом женщины после родов?
13:18
Восемь настоящих глупостей, которые вы не должны делать после расставания
13:00
Люди, у которых нет детей, приносят обществу больше пользы?
Все новости
ФэшнЦеликом
Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи

Модные советы: какие цвета подходят под твой тон кожи

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе

Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

Желание похудеть делает родных врагами

Желание похудеть делает родных врагами

3. мар
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
Самые читаемые
Эта женщина всю жизнь считала себя уродиной и в конце концов убедила мужа, что ей нужна пластика…
Витамин D в помощь против весенней усталости и болезней
Пять типов старения и как с ними бороться
Чтобы избавиться от седых волос, нужна только картошка!
Умирающая жена создала трогательный профайл для мужа на сайте знакомств
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(10)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»(1)
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди(1)
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиедевушкиженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялишний веслюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпоследствияпроблемыпродуктырезультатыспециалистытренировкиэффект
LimonЦеликом
Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

Пусть говорят: что связывает скандально известную Диану Шурыгину и журналиста из Таллинна на самом деле

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

15-летняя девочка познакомилась в Facebook с мужчиной. Через 15 дней случилось страшное!

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

Максим Фадеев пристыдил Литвинову и Познера за унижение инвалида

17:41
Бывшая жена Эдгара Сависаара вернулась к старому
17:32
Татьяна Буланова продолжает дружить с экс-мужем Радимовым, который изменил ей с фитнес-тренером
16:43
«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет
15:41
Полина Гагарина объяснила фанатам свое долгое отсутствие
Rus.Postimees.eeЦеликом
Неутешительный прогноз: в этом году в 200 000 случаях пациенты останутся без лечения

Неутешительный прогноз: в этом году в 200 000 случаях пациенты останутся без лечения (1)

Фото и видео: спасательный вертолет приземлился в ангаре Летной гавани

Фото и видео: спасательный вертолет приземлился в ангаре Летной гавани

Эксперт: каким будет общество Эстонии без интеграции?

Эксперт: каким будет общество Эстонии без интеграции?

18:40
Трамп подписал новый иммиграционный указ
18:32
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
18:24
Подарок к 8 Марта от управы Пыхья-Таллинна: неделя бесплатных тренировок для женщин
18:05
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
ВпрокЦеликом
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea

Хорошая новость для любителей кока-колы

Хорошая новость для любителей кока-колы

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже?

Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже? (1)

10:27
Торговые центры оккупируют асоциалы: бороться с этим невозможно? (2)
Погода
Департамент предупреждает: на дороги могут упасть деревья и ветки

Департамент предупреждает: на дороги могут упасть деревья и ветки

Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер

Завтра Эстонию накроют метели и порывистый ветер

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees