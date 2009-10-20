Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру

Ранее исследователи установили, что 83% людей носят обувь неправильного размера. Эксперты советуют покупать обувь с регулируемыми ремешками на резиновой подошве, чтобы защитить суставы и снизить давление при ходьбе. В ходе нового исследования специалисты изучали последствия неправильного выбора обуви для здоровья пожилых людей, пишет Meddaily.ru.

По словам специалистов, в пожилом возрасте происходят изменения в морфологии стопы (увеличение ее ширины и длины). Наиболее распространенными проблемами являются деформации костей стопы, пальцев, ногтей, подошвенный кератоз и плоскостопие. Ученые рекомендуют пожилым людям регулярно посещать ортопеда.