Фото: именитые эстонские модельеры рассказали, какие свадебные платья сейчас в тренде

Оксана Тандит: «У меня часто заказывают платья-трансформеры, это очень практично. Например, белое кружевное платье до колен, а нижняя юбка сделана из того же материала, только до пола и еще кружевное болеро. Поскольку обычно платья делаются из качественного шерстяного крепа, то без нижней юбки и болеро это платье можно носить и на другие праздничные мероприятия.

Также сейчас в тренде белоснежные комбинезоны, а самые смелые заказывают смокинги в стиле Бьянки Джаггер. Для более праздничного вида я добавляю к ним тюлевую юбку. Главные тенденции: лаконичность, чистота стиля, ясные формы и силуэт, практичность и качество».

Лийна Стейн: «Я создаю очень разные платья – от блестящих кружевных с тюлевыми юбками до классических и скромных. Чтобы сделать свадебное платье более уникальным, я редко использую одно и то же кружево и постоянно ищу новые ткани.

Кроме платья, клиентки, как правило, нуждаются в персональном обслуживании и советах, как выбрать обувь, прическу, макияж, во что одеть подружек невесты и жениха».

Пирет Ильвес: «Как и в повседневной моде, в свадебной царит минимализм. Простота, красивый силуэт и натуральные ткани – вот, что сейчас ценится в свадебных платьях. Сейчас стали реже выбирать платья с кружевом, а корсеты вообще уже пару лет не модны.

Сейчас в тренде платья с вырезами, укороченные свадебные топы с юбками, большие рукава-колокольчики. Но за трендами следят только самые модные невесты. Надо также учитывать, будет ли это красиво смотреться на фотографиях пять-десять лет спустя».

Трийн Исак: «Я двумя руками за практичные платья. Советую выбирать наряд из юбки и красивой верхней части. Этот наряд можно дополнить нижней юбкой, фатой, украшениями или накидкой. Потом этот же набор можно будет комбинировать и с другими вещами из гардероба».

Приглашаем вас на показ свадебной моды от местных дизайнеров 11 марта в 14 часов в тартуский Kaubamaja.