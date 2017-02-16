Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как и какие масла убирают морщины вокруг глаз

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Масла являются лучшим увлажнителем кожи век, помогают избавиться от морщин, сохранить молодость!

1. Оливковое масло от морщин вокруг глаз пользуется популярностью среди заботящихся о своей коже женщин. Самым простым средством от морщин вокруг глаз будут обычные компрессы с оливковым маслом. Достаточно просто смочить ватные диски в масле и положить на глаза минут на 10, пишет Trulylove.ru.

После снятия компресса можно сделать легкий массаж подушечками пальцев. Если добавить в 50 г оливкового масла витамин Е в капсулах, то получится питательная маска из масла от морщин вокруг глаз. Такую маску можно наносить каждый вечер и держать ее нужно всего пять минут, причем смывать ее не надо, достаточно просто протереть салфеткой.

2. Мало кто знает эффект сливочного масла от морщин вокруг глаз. Им достаточно просто помазать нижние и верхние веки и оставить впитываться на ночь. Это масло не только от самих морщин вокруг глаз, но и от самой возможности их образования избавит. На основе сливочного масла можно приготовить крем. Для начала надо залить 100 мл кипятка ромашку и цветки липы (по 1/2 столовой ложки) и оставить настаиваться под крышкой в течение 15 минут, потом процедить.

Взять две столовые ложки этого настоя и смешать с одной столовой ложкой твердого сливочного масла. Можно также добавить 1 чайную ложку касторки. Затем смешать все ингредиенты до кремообразной массы. Готовый крем из масла от морщин вокруг глаз используют каждый день перед сном и смазывают им веки и уголки глаз.

3. Также широко используют эфирные масла от морщин вокруг глаз. Такие масла отличаются высокой биоактивностью, так как получают их путем холодного отжима. Эфирные масла от морщин вокруг глаз более эффективны также, потому что их молекулы способны проникать в самые глубокие слои кожи, заботясь и питая ее. Для компрессов можно использовать персиковое масло, розовое, миндальное и другие.

4. Отличным средством от мимических морщин является масло кунжутное. Его нужно подогреть и смазать область, где преобладают мимические морщины, оставить его впитаться примерно на час, а остатки снять бумажной салфеткой.

Применяйте эти чудесные средства и сохраните от морщинок тонкую кожу вокруг глаз!

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