Как почистить расческу для волос

Пластиковые щетки и расчески

Существуют специальные средства для дезинфекции расчесок. Они содержат изопропиловый спирт, нитрит натрия, бензил хлорида аммония, воду и убивают микробы, грибки и вирусы. Но, если у тебя нет возможности приобрести антисептик, воспользуйся таким простым рецептом: в миске смешай стакан уксуса и 3 чашки горячей воды. Очисти расческу или гребень от волос и положи ее в миску на 20 минут. Затем промой водой, пишет Ivona.bigmir.net.

Щетки и расчески из других материалов

Для расчесок с натуральной щетиной и резиновой подушкой нельзя использовать спирт, иначе ты повредишь резиновую поверхность. Иногда в комплекте с расческой идут специальные щеточки для чистки, но зубочистка или зубная щетка могут прекрасно заменить специальные приспособления. Налей в емкость теплую воду и добавь жидкого мыла. Окуни зубную щетку в раствор и мягко очисти расческу от кожного жира и перхоти.

Деревянные гребни

Такую расческу нужно сначала очистить от застрявших волос и чешуек кожи (для этого пригодится зубочистка), а затем промыть. Однако лучше без шампуня – он впитается в дерево, и отмыть его будет нелегко. Нужно также учитывать, что держать деревянный гребень в воде слишком долго не стоит. А сушка ее потребует немалого времени. Еще один способ тщательно очистить пространство между зубчиками – это взять ватную палочку, смоченную в спирте, и тщательно пройтись ею вдоль всей расчески.