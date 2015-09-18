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Urban Decay поможет с оформлением подарка

Krasotka.ee
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Бренд-производитель декоративной косметики Urban Decay объявил о специальном предложении к 8 Марта.

При покупке любых средств макияжа Urban Decay, в том числе бестселлера — палеток разноцветных теней, в любом количестве во всех магазинах марки покупателям предлагается бесплатная подарочная упаковка приобретенной косметики в фирменном стиле бренда. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию стилистов и специалистов по макияжу: как в корнерах, так и по электронной почте на сайте марки, пишет Lenta.ru.

Идея создания Urban Decay принадлежит соучредителю корпорации Cisco Systems Сэнди Лернер (Sandy Lerner). В 1996 году вместе с партнерами Дэвидом Совардом (David Soward) и Венде Зомнир (Wende Zomnir) она выпустила первую линию косметических средств Urban Decay, давшую название бренду. Весной 2016 года марка в сотрудничестве с Disney выпустила коллекцию, посвященную фильму« Алиса в Зазеркалье».

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