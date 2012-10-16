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Фрукты и овощи могут быть опасны для будущих мам

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Должны ли беременные исключить из своего рациона свежие фрукты и овощи? Содержащиеся в этих продуктах пестициды способны нанести вред организму их будущего ребенка.

Ученые из Гарвардской школы здравоохранения полагают, что будущим мамам следует с очень большой осторожностью налегать на фрукты и овощи. Дело в том, что при их выращивании использовались различные пестициды, которые представляют угрозу для развития мозга будущего ребенка. Особенно опасны зеленые листовые овощи, а также те сельскохозяйственные продукты, что были привезены из-за рубежа. Наконец, все купленные фрукты и овощи необходимо очень тщательно мыть.

Впрочем, употребление фруктов и овощей все-таки необходимо, так как в них содержится полезный набор витаминов и минералов, необходимых как будущей маме, так и ее ребенку. Вот почему беременным нужно делать выбор в пользу органических продуктов, а с магазинных фруктов и овощей удалять кожуру, какой бы питательной она не считалась среди диетологов. Ученые также настоятельно просят беременных не употреблять водопроводную воду, делая выбор только в пользу качественной бутилированной, пишет Medikforum.ru.

Пять  лет назад ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что подверженные пестицидам еще в материнской утробе дети имеют более низкий уровень интеллекта и более слабую память, а также более тонкую фронтальную кору головного мозга по сравнению с их сверстниками, не получавшими такого количества пестицидов. А это значит, что данные химикаты во фруктах и овощах способны вызывать структурные изменения в развивающемся мозге человека.

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