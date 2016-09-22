Даже выключенный мобильный мешает ребенку спать

Исследования показывают, что сегодня почти 70% детей и 90% подростков держат какой-нибудь девайс у себя в спальнях. Почти половина школьников подросткового возраста проверяют сообщения на мобильных телефонах перед отходом в постель, а синий свет экрана является одним из основных источников бессонницы и проблем со сном. Синие световые волны подавляют производство гормона мелатонина, из-за чего человеку бывает сложнее погрузиться в сон. Мешают сделать это и многочисленные социальные сети, в которые ребенок попадает через мобильный телефон, пишет Medikforum.ru.

Выключенный мобильный телефон опасен тем, что является объектом искушение для ребенка. Ему ничего не стоит проснуться и включить мобильный, чтобы проверить какие-либо сообщения или новости. Ожидания этих сообщений увеличивает уровень стресса и возбуждения, из-за чего дети хуже спят. Вот почему родителям необходимо убирать из спальни ребенка любые электронные устройства, чтобы ребенок нормально спал и ни на что не отвлекался.