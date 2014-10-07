Ученые из Университета Орегона выяснили, что одним из главных секретов карьерного успеха является регулярный оргазм, а вовсе не работа допоздна и не подхалимаж в адрес начальников. Испытывающие хотя бы один раз оргазм ежедневно люди значительно чаще получают удовольствие от своей работы, а их продуктивность бывает более высокой. В результате, они успешно движутся вверх по карьерной лестнице. У таких людей отмечается также значительно более хороший баланс между работой и личной жизнью, пишет Medikforum.ru.

Поддержание здоровых отношений обязательно подразумевает и высокое качество сексуальной жизни. Теперь исследование показало, что все это оказывает громадное воздействие на продуктивность человека, что идет на пользу его зарплате и финансовому благополучию семьи. Исследование продемонстрировало, что оставляющие всей своей стрессовые раздражители дома люди, находящие время еще и наслаждаться интимными радостями каждый день, значительно лучше поддерживают баланс между работой и личной жизнью.

Во время занятий сексом в организме человека вырабатывается нейротрансмиттер дофамин, связанный со стимуляцией центров поощрения мозга. Также происходит выделение нейропептида окситоцина, определяющего более прочные эмоциональные связи и привязанности. Все это делает секс натуральным и относительно эффективным регулятором настроения, преимущества которого наблюдаются и на следующий день. Для того, чтобы получше узнать воздействия секса на работу, исследователи наблюдали за жизнью 159 женатых сотрудников в течение двух недель. Было доказано, что чем чаще человек испытывает оргазм, тем лучше он трудится, больше поощрений получает, и имеет гораздо более высокие шансы на повышение по службе.