Семь советов отца о том, как выйти замуж за настоящего мужчину

Запомни, муж — это человек, который может тебя рассмешить

Прекрасно, если ты встречаешься с мужчиной, с которым тебе весело и хорошо. Но, пожалуйста, свяжи свою жизнь с тем, кто заставит тебя смеяться до слез. Встречайся с человеком, который заметит, что тебе плохо. Но выходи за него, только если он способен вызвать у тебя улыбку, даже когда ты рыдаешь, пишет Adme.ru.

Мир — далеко не идеальное место. Как бы я ни хотел тебя от этого уберечь, но, скорее всего, за всю жизнь ты испытаешь много боли. Позаботься о том, чтобы человек, который будет рядом, помог тебе пройти через это с улыбкой. Жизнь скучна — найди того, кто превращает банальности в интересности.

Шрамы на руках украшают мужчину

Шрамы на руках означают одно из двух: либо он знает, как постоять за себя и защитить любимую, либо у него золотые руки, которые умеют чинить и создавать. Женщинам нравится бархатистая нежная кожа, но знай, что грубые мозолистые ладони всегда лучше мягких.

Мужчина с черствой кожей трудолюбив, целеустремлен и упорен: он много раз чувствовал боль, но раз за разом возвращался к ее источнику, чтобы довести дело до конца. В жизни вы столкнетесь с бесчисленным количеством препятствий, поэтому не выходи за человека, который не может справиться даже с небольшим волдырем.

Перед тем как сказать «да», застань его в гневе. Будь рядом, когда ему станет страшно, когда он будет взволнован и когда болен. Стресс меняет человека.

В стрессовой ситуации ты гораздо быстрее узнаешь подлинную природу человека, с которым хочешь связать жизнь. Если есть что-то, что тебе глубоко неприятно, — уходи. Ты можешь дать мужчине тысячу шансов, но ты никогда не сможешь его изменить. Люди такие, какие есть, и их качества нельзя просто стереть или переписать.

Если уже сейчас тебя смущает или возмущает какая-то черта его характера, то, поверь мне, через восемь лет ты будешь ненавидеть ее. Ты можешь любить его до умопомрачения, но тебе нужно смириться с тем, что некоторые люди просто не подходят друг другу.

Доверяй себе

Если рядом с ним тебе неспокойно, ты не чувствуешь себя в безопасности, тебе бывает страшно — просто собери вещи и уходи. Не чувствуй себя виноватой, не оправдывайся и не бойся задеть чужие чувства. Лучше быть счастливой с другим, чем всю оставшуюся жизнь бояться.

Если он ставит деньги превыше всего, то однажды в его сердце не останется места для тебя

Конечно, одно дело, когда он не может позволить дарить тебе дорогие подарки или каждые выходные водить в ресторан. Но дело обстоит иначе, если у него портится настроение каждый раз, когда ты просишь купить шоколадку или какую-нибудь безделушку. Убедись, что ты для него важнее туго набитого кошелька.

Люди ведут себя с животными так же, как с детьми

Если он срывает злость на собаке или кошке — вам не по пути. Непослушные животные создают гораздо меньше шума, чем самый воспитанный ребенок. Конечно, ваши дети будут умными и красивыми, но они также будут громкими, требующими внимания и иногда назойливыми.

Терпение — это редкое, но очень важное качество. Если он не в состоянии простить собаку, он не станет хорошим отцом для ваших детей.

Он должен любить тебя каждую секунду

Ты моя маленькая девочка, и ты идеальна. Если мужчина этого не видит, то он многое теряет, но не ты. Будь сильной, уважай и люби себя. Если он пытается заставить тебя измениться против твоей воли, будь непреклонна. Ты чудесна такая, какая есть.