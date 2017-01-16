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Специалист по питанию: родители, черт, здоровье детей в ваших руках!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Тренер и специалист по питанию, создатель Fitlap Хейкки Мяги говорит, что смотрит на людей более острым взглядом. Особенно его возмущают родители с ожирением, но еще больше – то, как и чем они кормят своих детей.

«Это меня просто злит. Злюсь я не на детей,  а на их родителей, ведь здоровье младшего поколения в их руках», - говорит тренер, пишет Naine24.

Ребенок – это отражение привычек семьи: «Родители , вы – самые главные примеры для своих детей! Если вы не заботитесь о себе, так позаботьтесь хотя бы о здоровье своих детей. Они учатся у вас и только у вас», - считает Мяги.

Запретить детям есть сладкое практически невозможно. Во-первых, запретный плод всегда сладок, а во-вторых, они могут есть, когда вы не видите. «В моей семье подрастают двое детей: пятилетняя девочка и 11-летний мальчик. Конечно, иногда и мы ходим в McDonalds, но далеко не каждый день. Мы как родители занимаемся спортом, готовим дома, проводим активно свободное время. Все это создает нужное отношение к еде и движению», - говорит специалист по питанию.

Читайте рекомендации по детскому питанию от Хейкки Мяги:

Сначала соленое, потом сладкое. Правило нарушать нельзя! На столе у нас всегда стоят фрукты, а конфеты – на шкафу.

Двигайтесь вместе с ребенком. Привычка тренироваться складывается в детстве, не проспите этот момент. Гуляйте, играйте с детьми, катайтесь вместе на велосипеде. Не забывайте, что он берет с вас пример.

Всегда завтракайте. Если будете его пропускать, ребенок будет больше есть фастфуда. Это самый главный прием пищи за день.

Готовьте дома. И научите готовить ребенка. Если ваш ребенок будет готовить сам, он будет меньше питаться вне дома и налегать на фастфуд.

Обед должен быть полноценным. Любая теплая пища в разы лучше перекуса булочками. Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок питался в школьной столовой.

Не ешьте перед ребенком фастфуд. Если так уж хочется, то не при ребенке. Он же все повторяет за вами.

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