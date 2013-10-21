Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В эпоху засилья штампованного масс-продукта в легкой промышленности, современные жители городов все чаще стремятся возвратиться к корням и истокам, интересуясь возможностями самостоятельного изготовления одежды и аксессуаров из натуральных материалов.

Во все времена ценились изделия из кожи, всегда выглядящие красиво, стильно и оригинально. Студию «ТВоего вечера» посетил известный мастер по коже из Санкт-Петербурга Александр Попов, который продемонстрировал свои работы и рассказал о том, как каждый может научиться навыкам работы с кожей.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалександрАлександр Попов
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
15:32
Весна-лето: взгляд из Риги
15:15
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов! (1)
15:13
Ранняя потеря молочных зубов может вызвать проблемы в развитии детей. Почему о молочных зубах следует беспокоиться больше, чем о постоянных зубах?
14:50
Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля
14:29
Специалист по питанию: родители, черт, здоровье детей в ваших руках!
14:08
Семь советов отца о том, как выйти замуж за настоящего мужчину
13:47
Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!
13:31
Секс назвали лучшим способом получить повышение (2)
13:14
Даже выключенный мобильный мешает ребенку спать
12:46
Фрукты и овощи могут быть опасны для будущих мам
12:20
Urban Decay поможет с оформлением подарка
12:12
Фото: именитые эстонские модельеры рассказали, какие свадебные платья сейчас в тренде
11:44
Как почистить расческу для волос
11:20
Как и какие масла убирают морщины вокруг глаз
10:41
Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается… (1)
19:37
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
19:15
Ученые рассказали, чем опасна обувь, которая не подходит по размеру
18:40
Выглядеть молодо можно и без помощи генов, говорят эксперты
18:18
Какие комплексы мешают полноценному сексу?
Все новости
ФэшнЦеликом
Весна-лето: взгляд из Риги

Весна-лето: взгляд из Риги

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!

Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов! (1)

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!

Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе

Ученые развеяли миф об ожирении и стрессе

5. мар
Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы
Самые читаемые
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!(1)
Эталонная женщина по знаку Зодиака. Первое место присуждается…(1)
Специалист по питанию: родители, черт, здоровье детей в ваших руках!
Семь советов отца о том, как выйти замуж за настоящего мужчину
Секс назвали лучшим способом получить повышение(2)
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(10)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Секс назвали лучшим способом получить повышение(2)
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас(1)
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвидеовниманиеволосыдизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияплатьяпроблемырезультатыспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (8)

Видео: этой весной у Койта Тооме планируется событие поважнее «Евровидения»

Видео: этой весной у Койта Тооме планируется событие поважнее «Евровидения»

15:42
Главным гостем первого дня Õllesummer станет один из лучших британских рок-коллективов
15:15
Нумерология: вот что означает ваш номер телефона
15:02
Продюсер Eesti Laul: минусы эстонской песни для «Евровидения» нужно переделать в плюсы
14:46
Серьезно заболевший Дима Билан стал экономить на одежде
Rus.Postimees.eeЦеликом
Йозинг: рост инфляции замедлится во второй половине года

Йозинг: рост инфляции замедлится во второй половине года

Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе

Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе

Завтра в Эстонии будет снежно и морозно

Завтра в Эстонии будет снежно и морозно

15:48
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
15:23
Жириновский предложил переселить президента из Кремля, чтобы там был только музей
15:23
Владимир Юшкин: Россия убеждает Запад в том, что Путин – никакой не убийца (2)
15:13
Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии
ВпрокЦеликом
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

6. мар
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
Погода
Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Ученые объяснили черно-белый окрас панд

Ученые объяснили черно-белый окрас панд

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees