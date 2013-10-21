Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля

Во все времена ценились изделия из кожи, всегда выглядящие красиво, стильно и оригинально. Студию «ТВоего вечера» посетил известный мастер по коже из Санкт-Петербурга Александр Попов, который продемонстрировал свои работы и рассказал о том, как каждый может научиться навыкам работы с кожей.