Во все времена ценились изделия из кожи, всегда выглядящие красиво, стильно и оригинально. Студию «ТВоего вечера» посетил известный мастер по коже из Санкт-Петербурга Александр Попов, который продемонстрировал свои работы и рассказал о том, как каждый может научиться навыкам работы с кожей.
Кожаные аксессуары — лучший способ продемонстрировать чувство стиля
7. Март 2017 14:50
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В эпоху засилья штампованного масс-продукта в легкой промышленности, современные жители городов все чаще стремятся возвратиться к корням и истокам, интересуясь возможностями самостоятельного изготовления одежды и аксессуаров из натуральных материалов.